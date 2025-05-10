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Синоптики предупреждают о ливнях и грозах

15:28 1200

Со второй половины дня 11 мая до вечера 15 мая в северных и западных районах Азербайджана прогнозируются дожди и грозы, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В отдельных районах осадки ливневые, в высокогорье ожидается мокрый снег.

12 мая днем в большинстве районов осадки временно прекратятся. На фоне дождей возможно повышение уровня воды в реках, в том числе в нижнем течении Куры, а также кратковременные паводки и сели в горных реках.

Температура с 13 мая начнет постепенно понижаться на 4-6° по сравнению с предыдущими днями.

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