Россия и Узбекистан теперь стратегические партнеры в военной сфере

Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с коллегой из Узбекистана Шухратом Халмухамедовым, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

«По итогам переговоров стороны подписали план реализации программы стратегического партнерства Российской Федерации и Республики Узбекистане в военной области на 2026-2030 годы», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Халмухамедов поблагодарил Белоусова за условия, созданные для подготовки воинского контингента Узбекистана, участвовавшего в военном параде в Москве.

«Белоусов отметил, что российская сторона также высоко ценит роль Узбекистана в вопросах тылового и военно-технического обеспечения советских подразделений в борьбе с фашизмом», - отметили в российском оборонном ведомстве.