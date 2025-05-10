Советский космический аппарат упал... не на Азербайджан

Советский спускаемый модуль «Космос-482», который с 1972 года находился на орбите Земли, 10 мая вошел в плотные слои атмосферы и упал в Индийский океан. Об этом сообщил Роскосмос, отметив, что схождение аппарата контролировалось с Земли.

По расчетам специалистов, объект вошел в атмосферу в 9:24 мск примерно в 560 км к западу от острова Средний Андаман. Падение произошло западнее Джакарты.

Ранее, в начале мая, эксперты предупреждали, что падение аппарата может представлять угрозу, поскольку расчеты показывали возможное крушение обломков над сушей — в частности, над Египтом, Сирией, Турцией и Азербайджаном. Аналитик ракетных запусков Георгий Тришкин в комментарии BBC отмечал, что модуль может не разрушиться полностью в атмосфере: он был рассчитан на жесткий вход в атмосферу Венеры, а значит, его тепловой экран и герметичный отсек могли пережить снижение.

«Космос-482» был запущен в рамках советской программы «Венера-8» в 1972 году как дублер основного аппарата. Однако из-за аварии разгонного блока станция не вышла на межпланетную траекторию и осталась на орбите Земли. В ближайшие дни ожидалось ее схождение с орбиты — об этом также сообщали международные мониторинговые группы. Масса модуля составляла около 500 кг.