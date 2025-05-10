USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1054
Подписаться на уведомления
Индия проигрывает бои Пакистану
Новость дня
Индия проигрывает бои Пакистану

Советский космический аппарат упал... не на Азербайджан

16:07 955

Советский спускаемый модуль «Космос-482», который с 1972 года находился на орбите Земли, 10 мая вошел в плотные слои атмосферы и упал в Индийский океан. Об этом сообщил Роскосмос, отметив, что схождение аппарата контролировалось с Земли.

По расчетам специалистов, объект вошел в атмосферу в 9:24 мск примерно в 560 км к западу от острова Средний Андаман. Падение произошло западнее Джакарты.

Ранее, в начале мая, эксперты предупреждали, что падение аппарата может представлять угрозу, поскольку расчеты показывали возможное крушение обломков над сушей — в частности, над Египтом, Сирией, Турцией и Азербайджаном. Аналитик ракетных запусков Георгий Тришкин в комментарии BBC отмечал, что модуль может не разрушиться полностью в атмосфере: он был рассчитан на жесткий вход в атмосферу Венеры, а значит, его тепловой экран и герметичный отсек могли пережить снижение.

«Космос-482» был запущен в рамках советской программы «Венера-8» в 1972 году как дублер основного аппарата. Однако из-за аварии разгонного блока станция не вышла на межпланетную траекторию и осталась на орбите Земли. В ближайшие дни ожидалось ее схождение с орбиты — об этом также сообщали международные мониторинговые группы. Масса модуля составляла около 500 кг.

Украина готова к 30-дневному перемирию. Теперь ответ за Россией
Украина готова к 30-дневному перемирию. Теперь ответ за Россией обновлено 15:53
15:53 6618
Европа забыла, что она обязана русскому солдату
Европа забыла, что она обязана русскому солдату Ад возвращается; все еще актуально
01:41 7920
Секретный съезд курдов. Каков вердикт?
Секретный съезд курдов. Каков вердикт? наша корреспонденция
12:57 3172
Трамп объявил: Индия и Пакистан согласились на «полное и немедленное» прекращение огня
Трамп объявил: Индия и Пакистан согласились на «полное и немедленное» прекращение огня о развитии ситуации; обновлено 16:23
16:23 12251
Дело о крушении самолета AZAL: Баку ждет информации из Москвы
Дело о крушении самолета AZAL: Баку ждет информации из Москвы
14:10 3094
Байрамов о мире с Арменией: Контакты есть, но ничего серьезного
Байрамов о мире с Арменией: Контакты есть, но ничего серьезного
13:48 1312
Ильхам Алиев в Агдаме
Ильхам Алиев в Агдаме фото; обновлено 14:48
14:48 5236
Позиции Азербайджана под обстрелом
Позиции Азербайджана под обстрелом заявление Минобороны
11:48 4071
Парад Победы и день триумфа товарища Си
Парад Победы и день триумфа товарища Си главная тема; все еще актуально
01:20 8037
«Тиха» украинская ночь
«Тиха» украинская ночь
12:48 2567
Руководство и коллектив Минздрава почтили память общенационального лидера
Руководство и коллектив Минздрава почтили память общенационального лидера
11:35 900

ЭТО ВАЖНО

Украина готова к 30-дневному перемирию. Теперь ответ за Россией
Украина готова к 30-дневному перемирию. Теперь ответ за Россией обновлено 15:53
15:53 6618
Европа забыла, что она обязана русскому солдату
Европа забыла, что она обязана русскому солдату Ад возвращается; все еще актуально
01:41 7920
Секретный съезд курдов. Каков вердикт?
Секретный съезд курдов. Каков вердикт? наша корреспонденция
12:57 3172
Трамп объявил: Индия и Пакистан согласились на «полное и немедленное» прекращение огня
Трамп объявил: Индия и Пакистан согласились на «полное и немедленное» прекращение огня о развитии ситуации; обновлено 16:23
16:23 12251
Дело о крушении самолета AZAL: Баку ждет информации из Москвы
Дело о крушении самолета AZAL: Баку ждет информации из Москвы
14:10 3094
Байрамов о мире с Арменией: Контакты есть, но ничего серьезного
Байрамов о мире с Арменией: Контакты есть, но ничего серьезного
13:48 1312
Ильхам Алиев в Агдаме
Ильхам Алиев в Агдаме фото; обновлено 14:48
14:48 5236
Позиции Азербайджана под обстрелом
Позиции Азербайджана под обстрелом заявление Минобороны
11:48 4071
Парад Победы и день триумфа товарища Си
Парад Победы и день триумфа товарища Си главная тема; все еще актуально
01:20 8037
«Тиха» украинская ночь
«Тиха» украинская ночь
12:48 2567
Руководство и коллектив Минздрава почтили память общенационального лидера
Руководство и коллектив Минздрава почтили память общенационального лидера
11:35 900
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться