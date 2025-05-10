Турция поддержала решение по Украине

Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в онлайн-обращении к участникам встречи «коалиции желающих» по Украине.

Турция поддерживает усилия по обеспечению безусловного прекращения огня в Украине и готова выполнить часть миссии по его соблюдению.

«Фидан заявил о приверженности Турции территориальной целостности и суверенитету Украины, поддержке обеспечения безусловного прекращения огня и усилий, прилагаемых в этом направлении. Он отметил, что в случае обеспечения режима прекращения огня Турция готова выполнить свою часть миссии по наблюдению за его соблюдением», - сообщили источники ТАСС в МИД Турции.

Ранее сообщалось, что в Киев на саммит «коалиции желающих» утром 10 мая прибыли канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Кир Стармер и глава правительства Польши Дональд Туск. Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры после саммита провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

После глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что «Украина и союзники готовы к полному и безоговорочному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная с понедельника. Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по укреплению доверия могут проложить путь к мирным переговорам».