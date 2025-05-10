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Спецпосланник Трампа едет к Путину со списком условий

17:15 1319

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф намерен представить российскому лидеру Владимиру Путину список из 22 предложений, которые должны способствовать прекращению боевых действий в Украине. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

По их сведениям, перечень условий был разработан переговорщиками из США, стран Европы и Украины. Документ включает предложение о 30-дневном прекращении огня, а также «отвечает требованию Путина о том, что США не поддержат присоединение Украины к НАТО».

Когда именно Уиткофф представит план президенту России, NBC не сообщает.

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