Новый Папа призвал распространять по миру «великое пламя веры»

Новый Папа Римский Лев XIV провел первую встречу с кардиналами. В своей речи он назвал наследие бывшего Папы Франциска драгоценным и призвал продолжать его путь.

«Давайте дорожить этим драгоценным наследием и продолжать наше путешествие», — сказал Лев XIV кардиналам, которого цитирует Vatican News.

Он также попросил священнослужителей «подтвердить нашу полную приверженность» реформам, которые включают в себя проведение месс на местных языках вместо латыни и продолжение диалога с другими религиями.

Как добавил понтифик, Папа Франциск уделял особое внимание «мужественному и доверительному диалогу с современным миром в его различных компонентах и реалиях». Завершая речь, Лев XIV процитировал святого Павла VI, который молился о том, чтобы «великое пламя веры и любви» снова распространилось по всему миру.

Лев XIV (в миру Роберт Прево) стал первым в истории Папой Римским из США. 12 мая Лев XIV даст аудиенцию международной прессе, 16 мая встретится с дипломатическим корпусом.