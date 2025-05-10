Британский флот перехватил российскую подводную лодку

По информации британских военно-морских сил, судно было замечено во время его возвращения в Россию.

Королевский военно-морской флот Великобритании перехватил российскую дизель-электрическую подводную лодку «Краснодар» в проливе Ла-Манш у берегов Франции.

За перемещением субмарины наблюдал с воздуха военный вертолет Wildca из состава 815-й морской авиационной эскадрильи, затем его сопровождал морской патрульный корабль класса River HMS Tyne. Позже, когда судно покинуло воды Великобритании, слежку за ним британцы передали союзникам.

Немецкое издание Bild опубликовало видеозапись, на которой запечатлено наблюдение за российской подлодкой.

Б-265 «Краснодар» — дизель-электрическая подводная лодка, входящая в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России.