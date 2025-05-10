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Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным

18:41 809

Владимир Зеленский во время телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом заявил о готовности Украины к прямым мирным переговорам с Россией, если та согласится на безусловное 30-дневное прекращение огня.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием 15-минутного разговора.

«Два источника, знакомые с деталями беседы, сообщили, что Зеленский и европейские лидеры сказали Трампу: если будет достигнута договорённость о прекращении огня, Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией».

Зеленский и европейские лидеры подчеркнули, что Киев готов к полному прекращению боевых действий на суше, в воздухе и на море, начиная с понедельника, 12 мая. В случае согласия и эффективного международного мониторинга стороны могли бы перейти к следующему этапу — переговорному процессу.

Они также сообщили Трампу, что если Путин откажется от 30-дневного перемирия, европейские страны введут новые санкции против России, отметили источники.

«Трамп, по-видимому, остался доволен тем, что Украина согласилась на прекращение огня и прямые переговоры с Россией», — рассказал источник.

Второй источник сообщил, что Трамп был рад услышать, что все лидеры поддержали его инициативу.

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