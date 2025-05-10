Два смертельных ДТП в Турции: 9 погибших, десятки раненых

В Турции на трассе Чанаккале–Эзине произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, фуры и легкового автомобиля.

По данным издания Cumhuriyet, в результате аварии погибли восемь человек, еще двадцать получили ранения.

По предварительной информации, автобус компании Truva Turizm столкнулся с грузовиком, перевозившим бревна, и автомобилем.