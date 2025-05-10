Два смертельных ДТП в Турции: 9 погибших, десятки раненых

В Турции на трассе Чанаккале–Эзине произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, фуры и легкового автомобиля.
По данным издания Cumhuriyet, в результате аварии погибли восемь человек, еще двадцать получили ранения.
По предварительной информации, автобус компании Truva Turizm столкнулся с грузовиком, перевозившим бревна, и автомобилем.
Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил, что по факту ДТП начато расследование.
Губернатор Чанаккале Омер Тораман подтвердил, что число погибших возросло до восьми человек, а число пострадавших составляет двадцать.
В тот же день серьезное ДТП произошло и в Стамбуле. Столкнулись два автобуса. В результате аварии погиб один человек, еще 20 получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.