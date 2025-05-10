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Два смертельных ДТП в Турции: 9 погибших, десятки раненых

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18:52 330

В Турции на трассе Чанаккале–Эзине произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, фуры и легкового автомобиля.

По данным издания Cumhuriyet, в результате аварии погибли восемь человек, еще двадцать получили ранения.

По предварительной информации, автобус компании Truva Turizm столкнулся с грузовиком, перевозившим бревна, и автомобилем.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил, что по факту ДТП начато расследование.

Губернатор Чанаккале Омер Тораман подтвердил, что число погибших возросло до восьми человек, а число пострадавших составляет двадцать.

В тот же день серьезное ДТП произошло и в Стамбуле. Столкнулись два автобуса. В результате аварии погиб один человек, еще 20 получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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