В будущее без аллергии: в Баку представили новые методы борьбы с этим недугом

Актуальные вопросы современной диагностики и лечения аллергических заболеваний обсудили участники прошедшей в Баку II Международной конференции азербайджано-турецких аллергологов и иммунологов. В форуме, в частности, приняли участие заведующая кафедрой аллергологии и клинической иммунологии Азербайджанского медицинского университета, заслуженный доктор наук профессор Лала Аллахвердиева, представитель компаний MADx и Inmunotek в странах СНГ, Центральной Азии и на Балканах, основатель школы молекулярной аллергологии доктор философии Сергей Юрьев, профессор Дана Уоллес из США, профессора Юмит Мурат Шахинер и Корай Харманджи из Турции, а также местные и зарубежные ученые и специалисты.

Отметим, что аллергия — это реакция иммунной системы на чужеродное вещество или аллерген, которое обычно безвредно для организма. Имея различные формы и течения от простого ринита до бронхиальной астмы, аллергия способна основательно отравить жизнь человеку. Сегодня аллергические заболевания — одни из самых острых медико-социальных проблем XXI века. По оценкам ВОЗ, около 30–40% населения мира страдают от различных форм аллергии, и распространенность продолжает расти. В последние десятилетия аллергии приобрели высокую медицинскую и социальную значимость и в Азербайджане. По оценкам наших специалистов и международных организаций, число людей, страдающих различными формами аллергий в стране, неуклонно растет. Так, около 20%–30% населения Азербайджана испытывали симптомы аллергии хотя бы раз в жизни. В Баку и других городах страны отмечается рост числа случаев аллергического ринита, бронхиальной астмы, атопического дерматита и пищевой аллергии, особенно среди детей. Весенне-летний сезон сопровождается ростом обращений с симптомами поллиноза (аллергии на пыльцу), особенно в связи с цветением и пылением полыни, амброзии, злаков и других растений. Рост урбанизации, запыленности городов, загрязнение воздуха выхлопными газами и промышленными выбросами усиливают проявления аллергий, особенно респираторных. Участники конференции уделили особое внимание методу молекулярной диагностики аллергий ALEX² — самому современному и точному из доступных на сегодняшний день. Этот метод позволяет выявить индивидуальную чувствительность к 295 как цельным аллергенам, так и их компонентам, что создает врачам возможность назначить персонализированное лечение с максимальной точностью. Так, при множественной сенсибилизации классические кожные пробы и стандартные ИФА-тесты не всегда позволяют точно определить клинически значимый аллерген. В таких случаях на помощь приходит молекулярная аллергодиагностика.

Кроме современной молекулярной диагностики, темами встречи было повышение осведомленности населения о симптомах аллергии и необходимости раннего обращения к специалистам, расширение доступа к аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ), поддержка научных исследований и пр. Выступившие ученые отметили, что в современном мире аллергии давно вышли за рамки сугубо медицинской проблемы и стали настоящим вызовом для системы здравоохранения XXI века. Наиболее часто встречающимися аллергическими заболеваниями являются аллергический ринит, бронхиальная астма, пищевая аллергия, атопический дерматит и аллергия на медикаменты. Стремительный рост аллергий свидетельствует о том, что эти заболевания стали настоящей эпидемией современности.