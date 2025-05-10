В будущее без аллергии: в Баку представили новые методы борьбы с этим недугом

Актуальные вопросы современной диагностики и лечения аллергических заболеваний обсудили участники прошедшей в Баку II Международной конференции азербайджано-турецких аллергологов и иммунологов.
В форуме, в частности, приняли участие заведующая кафедрой аллергологии и клинической иммунологии Азербайджанского медицинского университета, заслуженный доктор наук профессор Лала Аллахвердиева, представитель компаний MADx и Inmunotek в странах СНГ, Центральной Азии и на Балканах, основатель школы молекулярной аллергологии доктор философии Сергей Юрьев, профессор Дана Уоллес из США, профессора Юмит Мурат Шахинер и Корай Харманджи из Турции, а также местные и зарубежные ученые и специалисты.
Отметим, что аллергия — это реакция иммунной системы на чужеродное вещество или аллерген, которое обычно безвредно для организма. Имея различные формы и течения от простого ринита до бронхиальной астмы, аллергия способна основательно отравить жизнь человеку.
Сегодня аллергические заболевания — одни из самых острых медико-социальных проблем XXI века. По оценкам ВОЗ, около 30–40% населения мира страдают от различных форм аллергии, и распространенность продолжает расти.
В последние десятилетия аллергии приобрели высокую медицинскую и социальную значимость и в Азербайджане. По оценкам наших специалистов и международных организаций, число людей, страдающих различными формами аллергий в стране, неуклонно растет. Так, около 20%–30% населения Азербайджана испытывали симптомы аллергии хотя бы раз в жизни. В Баку и других городах страны отмечается рост числа случаев аллергического ринита, бронхиальной астмы, атопического дерматита и пищевой аллергии, особенно среди детей. Весенне-летний сезон сопровождается ростом обращений с симптомами поллиноза (аллергии на пыльцу), особенно в связи с цветением и пылением полыни, амброзии, злаков и других растений. Рост урбанизации, запыленности городов, загрязнение воздуха выхлопными газами и промышленными выбросами усиливают проявления аллергий, особенно респираторных.
Участники конференции уделили особое внимание методу молекулярной диагностики аллергий ALEX² — самому современному и точному из доступных на сегодняшний день. Этот метод позволяет выявить индивидуальную чувствительность к 295 как цельным аллергенам, так и их компонентам, что создает врачам возможность назначить персонализированное лечение с максимальной точностью. Так, при множественной сенсибилизации классические кожные пробы и стандартные ИФА-тесты не всегда позволяют точно определить клинически значимый аллерген. В таких случаях на помощь приходит молекулярная аллергодиагностика.
Кроме современной молекулярной диагностики, темами встречи было повышение осведомленности населения о симптомах аллергии и необходимости раннего обращения к специалистам, расширение доступа к аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ), поддержка научных исследований и пр.
Выступившие ученые отметили, что в современном мире аллергии давно вышли за рамки сугубо медицинской проблемы и стали настоящим вызовом для системы здравоохранения XXI века. Наиболее часто встречающимися аллергическими заболеваниями являются аллергический ринит, бронхиальная астма, пищевая аллергия, атопический дерматит и аллергия на медикаменты. Стремительный рост аллергий свидетельствует о том, что эти заболевания стали настоящей эпидемией современности.
Наибольшую опасность, связанную с нелеченой аллергией, представляет бронхиальная астма. Нелеченый аллергический ринит может прогрессировать в хроническое воспаление дыхательных путей. Это приводит к сужению бронхов, затрудненному дыханию, мучительному кашлю, приступам удушья и значительному снижению качества жизни.
По данным Глобальной инициативы по астме (GINA), у 80% пациентов с бронхиальной астмой, первичной причиной является аллергия. Прогноз ухудшается при отсутствии грамотной диагностики и терапии.
На фоне растущей заболеваемости аллергиями особенно остро стоит вопрос о точной и своевременной диагностике. Прежние диагностические методы выявления аллергенов кожными пробами и стандартным ИФА-тестом имеют ограничения — особенно при полисенсибилизации, когда человек одновременно чувствителен к множеству аллергенов.
Сейчас на смену старым методам приходят передовые методы молекулярной диагностики. Сегодня лечение аллергии стало значительно более точным и эффективным благодаря современным медицинским подходам.
Первым и важным шагом к лечению аллергии является устранение контакта с аллергеном, если это возможно:
• исключение определенных продуктов (при пищевой аллергии),
• использование гипоаллергенных подушек/пылесосов (при аллергии на пыль),
• ограничение пребывания на улице в сезон пыльцы и использование масок и др.
Также применяется медикаментозная терапия для контроля симптомов:
• Антигистаминные препараты — уменьшают зуд, чихание, насморк.
• Назальные стероиды — при аллергическом рините.
• Бронходилататоры и ингаляционные стероиды — при бронхиальной астме.
• Антилейкотриеновые препараты — дополнительная терапия при астме и рините.
Сегодня лечение аллергии — это не только устранение симптомов антигистаминными препаратами. Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) — единственный метод, воздействующий на причину болезни.
Препараты для АСИТ вводятся под кожу (подкожно) или под язык (сублингвально) в микродозах, формируя у организма толерантность к аллергену. Это позволяет не просто снизить симптомы, а предотвратить развитие бронхиальной астмы, особенно у детей. К примеру, в Азербайджане уже доступны современные препараты, такие как Алксоид® и Оралтек® от компании Inmunotek, признанные эффективными в Европе.
Почему важно правильно лечить аллергию?
Аллергия — это не временное явление, а хроническое воспаление. Неправильное или запоздалое лечение может привести к развитию бронхиальной астмы и другим тяжелым последствиям. При самолечении (особенно фитопрепаратами) возможны тяжелые перекрестные реакции, особенно у пациентов, чувствительных к пыльце и растениям семейства Астровых.
Что делать при первых признаках аллергии?
• Раннее выявление аллергии позволяют современные молекулярные тесты.
• Необходимо при первых же симптомах обратиться к аллергологу, а не только при обострении весной.
• Профилактические меры — исключение контакта с аллергенами, особенно в сезон цветения.
• АСИТ — если рекомендовано врачом — это инвестиция в будущее без астмы.
• Повышать квалификацию врачей-аллергологов и осведомленность населения об аллергиях для эффективной диагностики и доверия к современным диагностическим методам.
Таким образом, аллергия — это реальность, с которой сталкивается каждый третий житель планеты. Но благодаря достижениям медицины, включая молекулярную диагностику и аллерген-специфическую иммунотерапию, у миллионов людей появилась возможность жить без симптомов, без ограничений, без страха астмы.