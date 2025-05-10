Уиткофф нарушил протокол на встречах с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф не взял с собой американского переводчика на все три встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает NBC News со ссылкой на трех знакомых с переговорами чиновников.

По словам источников, Уиткофф не владеет русским языком и не мог понять, о чем говорили Путин и переводчики. Это создавало риск упустить нюансы и не проверить точность перевода. Два бывших американских посла подтвердили, что такая практика может быть опасной на переговорах высокого уровня.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что Уиткофф «соблюдает все протоколы безопасности в координации с Госдепартаментом». Однако представители самого Уиткоффа отказались комментировать информацию NBC.

На видео встречи 25 апреля, опубликованном Кремлем, Уиткофф присутствует без советников и экспертов, которые обычно сопровождают американских чиновников. Вместе с Путиным на переговорах участвовали его помощник Юрий Ушаков и спецпредставитель по международному сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

NBC также сообщает, что частный самолет Уиткоффа не оборудован защищённой связью. Тем не менее он совершал конфиденциальные звонки из посольства США и использовал защищённый мобильный телефон.