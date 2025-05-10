Важные заявления Фидана

По его словам, главная причина, по которой Турции не удается продвинуться в этом процессе, в том, что Франция и Германия «не проявляют политической воли для принятия Турции в качестве члена ЕС и, по сути, не намерены этого делать». Южные и балканские страны - члены ЕС поддерживают членство Турции, не «находятся в состоянии бунта» против ее невступления.

Отсутствие прогресса по вопросу вступления Турции в Европейский союз связано с позицией двух ведущих европейских стран — Германии и Франции.

Глава МИД Турции указал, что на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС (Gymnich), в которой он принимал участие ранее, были страны, которые выступали за расширение ЕС за счет включения Турции. «Но мы видим, что это не было принято двумя странами, которые являются главными основателями и движущими силами Евросоюза, и этот подход в основном сохраняется по внутриполитическим причинам», - сказал он.

Фидан напомнил, что процесс членства Турции в ЕС сталкивается с препятствиями на протяжении многих лет. Причина в том, что Турция является мусульманской страной, также существует риск подъема крайне правых сил в Европе в случае ее членства в ЕС, считает он.

Говоря о ситуации в Сирии, Фидан напомнил, что Турция действует по принципу, что «основные решения относительно Сирии должны приниматься сирийцами». Министр отметил, что в Сирии и Ираке пока еще существует «скользкий фундамент», в связи с чем Турция проводит очень конструктивную внешнюю политику и демонстрирует комплексный подход, чтобы улучшить эту ситуацию в целом.

Министр также привлек внимание к тому, что Турция придает большое значение территориальной целостности Сирии, отметив важность шагов, которые предпринимает новое сирийское правительство для продвижения своих интересов с другими странами. Глава МИД Турции также заявил о необходимости проведения переговоров и работ, направленных на убеждение отмены санкций, введенных ЕС и США против Сирии во время предыдущего режима, а также пересмотрения отдаленных подходов некоторых стран региона.

«Мы считаем, что дипломатические переговоры с целью объяснить международному сообществу новую Сирию являются совершенно нормальными, и, честно говоря, поощряем это. Это важно. Мы ведем там определенные консультации с нашими братьями», — сказал он.

Фидан также коснулся темы переговоров с Израилем по механизму деэскалации, организованных Азербайджаном, отметив, что создание такого механизма на определенном уровне является одним из используемых дипломатических методов.

Экспансионизм Израиля в регионе очевиден. Возвращение Сирии к нестабильности спровоцирует серьезные проблемы. Турция не может оставаться к этому равнодушной, указал он.

«Мы должны занять такую позицию, которую можно достичь с помощью слов, для каких-либо других усилий слишком рано», - отметил он.

Фидан также сообщил, что устранение препятствий, чинимых Израилем при доставке гуманитарной помощи в Газу, было в центре внимания телефонного разговора президента Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Белого дома Дональда Трампа.

На многих международных площадках сформировалось общее понимание в отношении гуманитарной трагедии в секторе Газа, но пока не удалось воплотить это в действия, добавил он.

Глава МИД Турции также прокомментировал телефонный разговор Эрдогана и Трампа. «Турецко-американские отношения должны быть необычайно хорошими. Оба лидера согласились с этим. Если между нами есть какие-либо проблемные области, их необходимо решить. Среди лидеров существует серьезный консенсус относительно того, что американо-турецкие отношения должны основываться не только на безопасности и политике с классической точки зрения, но и на технологиях и торговле. Команды с обеих сторон работают над этим вопросом», - сказал он.

Министр отметил, что военное присутствие США в Сирии на сегодня тоже не так уж необходимо.

Говоря о решениях и политике, принятых президентом США Трампом, Фидан заявил, что при Трампе появился стиль внешней политики, которого в Вашингтоне не было уже много лет. Появилась идеология, которая чрезмерно реагирует на проблемы, которые «идут не так» как во внутренней, так и во внешней политике, и которая «нацелена на радикальные перемены, более революционные, нежели классическая республиканская линия». Все это ставит под сомнение систему, отметил он.

По словам министра, турецкое правительство внимательно следит за возможными последствиями политики Трампа для Турции, ведутся обсуждения во многих сферах.

Глава МИД Турции также прокомментировал обострение конфликта между Индией и Пакистаном. Фидан заявил, что всегда существует риск, если две ядерные державы прибегнут к прямой войне, отметив, что на границе произошел серьезный конфликт, в частности через регион Кашмир.

Он отметил, что поддерживает связь с представителями власти в регионе и недавно разговаривал с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром. Фидан напомнил, что Индия возложила ответственность за теракт в регионе Пахалгам 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек, на Пакистан, указав, что Пакистан стал первой страной, подвергшейся военному нападению. Министр обратил внимание на тот факт, что Исламабад призвал международную комиссию расследовать нападение, тогда как Индия назвала теракт «провокационным» и пригрозила дать ответ. По словам Фидана, Турция поддерживает создание беспристрастной комиссии по расследованию инцидента.