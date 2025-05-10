В Афганистане запретили шахматы

Власти, контролирующие страну, охарактеризовали шахматы как азартную игру, что стало основанием для их запрета.

«Талибан» запретила шахматы в Афганистане, заявив, что эта игра противоречит нормам ислама, сообщает «Советский спорт».

Бывший исполнительный директор Шахматной федерации Афганистана Абасин Мохиби отметил: «За одиннадцать месяцев в стране не было проведено ни одного официального турнира, семинара или другого мероприятия, связанного с шахматами. Большинство официальных лиц федерации покинули страну, а в некоторых провинциях шахматы вовсе запрещены».

Местные шахматисты обратились в департамент спорта, где им сообщили, что шахматы были запрещены указом эмира, а Федерация лишена правового статуса.