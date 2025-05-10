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Индия проигрывает бои Пакистану
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Индия проигрывает бои Пакистану

В Афганистане запретили шахматы

19:38 1479

«Талибан» запретила шахматы в Афганистане, заявив, что эта игра противоречит нормам ислама, сообщает «Советский спорт».

Власти, контролирующие страну, охарактеризовали шахматы как азартную игру, что стало основанием для их запрета.

Бывший исполнительный директор Шахматной федерации Афганистана Абасин Мохиби отметил: «За одиннадцать месяцев в стране не было проведено ни одного официального турнира, семинара или другого мероприятия, связанного с шахматами. Большинство официальных лиц федерации покинули страну, а в некоторых провинциях шахматы вовсе запрещены».

Местные шахматисты обратились в департамент спорта, где им сообщили, что шахматы были запрещены указом эмира, а Федерация лишена правового статуса.

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