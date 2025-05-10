ХАМАС показал видео с израильскими заложниками

Палестинское движение ХАМАС распространило видеозапись, на которой запечатлены двое мужчин, представившиеся удерживаемыми в секторе Газа израильскими заложниками.

Кадры с ними опубликовало боевое крыло ХАМАС — радикальная группировка «Бригады Иззеддина аль-Кассама».

Мужчины не назвали своих имен и сообщили только, что их номера в списке заложников — 21 и 22. Израильский портал Ynet идентифицировал их как израильтянина Йосефа-Хаима Охану и уроженца Колумбии Элькану Бохбота соответственно. Мужчина, представившийся заложником номер 21, сообщил, что находящийся с ним рядом пленник плохо себя чувствует, отказывается от еды и воды и якобы пытался причинить вред себе и другим заложникам. Он добавил, что израильским бомбардировкам в Газе подвергаются не только гражданские лица, но и заложники, и призвал власти еврейского государства остановить боевые действия в палестинском анклаве.

Информации о том, где и когда было записано видео, нет.