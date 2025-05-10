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ХАМАС показал видео с израильскими заложниками

19:56 942

Палестинское движение ХАМАС распространило видеозапись, на которой запечатлены двое мужчин, представившиеся удерживаемыми в секторе Газа израильскими заложниками.

Кадры с ними опубликовало боевое крыло ХАМАС — радикальная группировка «Бригады Иззеддина аль-Кассама».

Мужчины не назвали своих имен и сообщили только, что их номера в списке заложников — 21 и 22. Израильский портал Ynet идентифицировал их как израильтянина Йосефа-Хаима Охану и уроженца Колумбии Элькану Бохбота соответственно. Мужчина, представившийся заложником номер 21, сообщил, что находящийся с ним рядом пленник плохо себя чувствует, отказывается от еды и воды и якобы пытался причинить вред себе и другим заложникам. Он добавил, что израильским бомбардировкам в Газе подвергаются не только гражданские лица, но и заложники, и призвал власти еврейского государства остановить боевые действия в палестинском анклаве.

Информации о том, где и когда было записано видео, нет.

15 января стало известно, что Израиль и ХАМАС договорились об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в анклаве. Соглашение, включающее в себя три этапа, вступило в силу 19 января, его первая фаза закончилась 1 марта. Предполагалось, что за время действия первой фазы соглашения стороны договорятся о реализации второго этапа прекращения огня, однако этого так и не произошло. 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе — освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.

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