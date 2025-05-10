В Мингячевире состоялась церемония закрытия международной регаты «Кубок президента – 2025»

Мероприятие прошло на территории Олимпийского учебно-спортивного центра «Кюр» в Мингячевире. В начале церемонии победителям были вручены кубки: в гребле на байдарках и каноэ победу одержала сборная Узбекистана, а в академической гребле – команда Грузии.

Турнир был организован Министерством молодежи и спорта Азербайджана совместно с Федерацией каноэ и гребли страны.

Состоялась церемония закрытия международной регаты по гребле «Кубок президента – 2025», приуроченной к 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Церемония продолжилась концертной программой, в ходе которой были представлены шоу-программы, образцы национальных танцев, а также выступления известного певца Мердана Казымова и его группы. Праздничную атмосферу мероприятия завершил красочный фейерверк.

Отметим, что сборная Азербайджана завершила соревнования с общим результатом в 15 медалей: 1 золотая, 7 серебряных и 7 бронзовых.