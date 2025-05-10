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Баку приветствует прекращение огня между Индией и Пакистаном

20:31 803

Азербайджан приветствует соглашение о прекращении огня между Индией и Пакистаном.

Соответствующее заявление распространило Министерство иностранных дел страны.

«Надеемся, что это прекращение огня будет способствовать снижению напряженности в регионе, а также установлению прочного мира и стабильности. Призываем стороны к конструктивному диалогу, направленному на решение существующих вопросов и укрепление взаимного доверия», — говорится в заявлении.

Прекращение огня между Индией и Пакистаном вступило в силу в 15:30 по бакинскому времени.

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