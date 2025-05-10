Советник по нацбезопасности Швеции покинул пост из-за скандала

О назначении Тиберга на пост советника объявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 8 мая, отметив его опыт работы в МИД, структурах ЕС и в качестве посла в Украине во время начала войны. Он должен был немедленно приступить к обязанностям и принять участие в саммите Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Осло.

Советник по национальной безопасности Швеции Тобиас Тиберг подал в отставку спустя несколько часов после назначения на фоне скандала, связанного с его личными фотографиями на сайте знакомств. Об этом 9 мая сообщили издания Dagens Nyheter и Expressen.

Однако поздно вечером стало известно, что Тиберг не сможет приступить к работе. Как сообщил госсекретарь премьера Юхан Стюарт, после назначения была получена новая личная информация, не известная ранее правительственной канцелярии. Речь идет о снимках сексуального характера, которые якобы были получены от анонимного источника и опубликованы ранее на платформе знакомств Grindr, используемой преимущественно представителями ЛГБТК+.

По словам самого Тиберга, он вел этот аккаунт в прошлом и признал, что должен был сообщить о его существовании заранее. Он добавил, что не намерен занимать должность советника по национальной безопасности.

Назначение Тиберга должно было заменить Хенрика Ландерхольма, покинувшего пост в январе после начала расследования SÄPO о ненадлежащем обращении с секретной информацией. В правительстве выразили разочарование тем, что Тиберг не раскрыл информацию во время процесса назначения. По словам Стюарта, в ближайшее время начнется поиск нового кандидата.

Оппозиция раскритиковала действия Кристерссона, назвав ситуацию скандалом и провалом правительства.