USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1054
Подписаться на уведомления
Индия проигрывает бои Пакистану
Новость дня
Индия проигрывает бои Пакистану

Советник по нацбезопасности Швеции покинул пост из-за скандала

20:28 782

Советник по национальной безопасности Швеции Тобиас Тиберг подал в отставку спустя несколько часов после назначения на фоне скандала, связанного с его личными фотографиями на сайте знакомств. Об этом 9 мая сообщили издания Dagens Nyheter и Expressen.

О назначении Тиберга на пост советника объявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 8 мая, отметив его опыт работы в МИД, структурах ЕС и в качестве посла в Украине во время начала войны. Он должен был немедленно приступить к обязанностям и принять участие в саммите Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Осло.

Однако поздно вечером стало известно, что Тиберг не сможет приступить к работе. Как сообщил госсекретарь премьера Юхан Стюарт, после назначения была получена новая личная информация, не известная ранее правительственной канцелярии. Речь идет о снимках сексуального характера, которые якобы были получены от анонимного источника и опубликованы ранее на платформе знакомств Grindr, используемой преимущественно представителями ЛГБТК+.

По словам самого Тиберга, он вел этот аккаунт в прошлом и признал, что должен был сообщить о его существовании заранее. Он добавил, что не намерен занимать должность советника по национальной безопасности.

Назначение Тиберга должно было заменить Хенрика Ландерхольма, покинувшего пост в январе после начала расследования SÄPO о ненадлежащем обращении с секретной информацией. В правительстве выразили разочарование тем, что Тиберг не раскрыл информацию во время процесса назначения. По словам Стюарта, в ближайшее время начнется поиск нового кандидата.

Оппозиция раскритиковала действия Кристерссона, назвав ситуацию скандалом и провалом правительства.

Украина и союзники выдвинули России требование. Кремль пообещал «обдумать»
Украина и союзники выдвинули России требование. Кремль пообещал «обдумать» обновлено 21:14
21:14 12440
Посол опроверг: Трамп не собирается признавать Палестину
Посол опроверг: Трамп не собирается признавать Палестину обновлено 20:37
20:37 7022
Баку приветствует прекращение огня между Индией и Пакистаном
Баку приветствует прекращение огня между Индией и Пакистаном
20:31 804
Важные заявления Фидана
Важные заявления Фидана
19:29 2678
Заявления Ильхама Алиева в Агдаме
Заявления Ильхама Алиева в Агдаме фото; обновлено 19:06
19:06 9281
Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным
Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным
18:41 2308
Прекращение огня между Индией и Пакистаном вступило в силу. Но все еще гремят взрывы
Прекращение огня между Индией и Пакистаном вступило в силу. Но все еще гремят взрывы о развитии ситуации; обновлено 20:23
20:23 17078
Европа забыла, что она обязана русскому солдату
Европа забыла, что она обязана русскому солдату Ад возвращается; все еще актуально
01:41 9121
Секретный съезд курдов. Каков вердикт?
Секретный съезд курдов. Каков вердикт? наша корреспонденция
12:57 5145
Дело о крушении самолета AZAL: Баку ждет информации из Москвы
Дело о крушении самолета AZAL: Баку ждет информации из Москвы
14:10 5476
Байрамов о мире с Арменией: Контакты есть, но ничего серьезного
Байрамов о мире с Арменией: Контакты есть, но ничего серьезного
13:48 2146

ЭТО ВАЖНО

Украина и союзники выдвинули России требование. Кремль пообещал «обдумать»
Украина и союзники выдвинули России требование. Кремль пообещал «обдумать» обновлено 21:14
21:14 12440
Посол опроверг: Трамп не собирается признавать Палестину
Посол опроверг: Трамп не собирается признавать Палестину обновлено 20:37
20:37 7022
Баку приветствует прекращение огня между Индией и Пакистаном
Баку приветствует прекращение огня между Индией и Пакистаном
20:31 804
Важные заявления Фидана
Важные заявления Фидана
19:29 2678
Заявления Ильхама Алиева в Агдаме
Заявления Ильхама Алиева в Агдаме фото; обновлено 19:06
19:06 9281
Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным
Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным
18:41 2308
Прекращение огня между Индией и Пакистаном вступило в силу. Но все еще гремят взрывы
Прекращение огня между Индией и Пакистаном вступило в силу. Но все еще гремят взрывы о развитии ситуации; обновлено 20:23
20:23 17078
Европа забыла, что она обязана русскому солдату
Европа забыла, что она обязана русскому солдату Ад возвращается; все еще актуально
01:41 9121
Секретный съезд курдов. Каков вердикт?
Секретный съезд курдов. Каков вердикт? наша корреспонденция
12:57 5145
Дело о крушении самолета AZAL: Баку ждет информации из Москвы
Дело о крушении самолета AZAL: Баку ждет информации из Москвы
14:10 5476
Байрамов о мире с Арменией: Контакты есть, но ничего серьезного
Байрамов о мире с Арменией: Контакты есть, но ничего серьезного
13:48 2146
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться