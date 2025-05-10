Палестина отвергла план Трампа по Газе

«Мы против выселения палестинцев с их территорий и не согласны с идеей создания «ближневосточной Ривьеры» в Газе. Мы считаем этот план неприемлемым и отклонили его», — подчеркнул Аббас, добавив, что палестинская власть также категорически против передачи Газы под контроль американской администрации. «Ни США, ни другие иностранные государства не имеют права управлять сектором Газа — это должна делать только ПНА. Мы проинформировали американскую администрацию о нашей позиции», — отметил он.

Дискуссия о возможном переселении палестинцев из Газы возникла после того, как в феврале Трамп заявил о возможности расселения жителей анклава, потерявших кров в ходе боевых действий, в арабских странах, таких как Египет и Иордания. По его словам, речь идет о 1,5 млн человек. Это предложение встретило резкое осуждение в арабских странах и Иране. Однако 12 марта Трамп заявил, что «никто не высылает палестинцев из Газы».