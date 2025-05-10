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Защищала дворец Зеленского: Британия передаст Украине новую версию ПВО Raven

21:05 559

В ближайшие недели Великобритания отправит в Украину новейшую версию системы ПВО Raven, а также партию дешевых муляжей, включая фальшивые ракеты с тепловыми излучателями, сообщает издание The Times.

Полковник Королевской морской пехоты Олли Тодд рассказал, что ранние поставки системы Raven использовались для защиты президентского дворца Владимира Зеленского. Ракеты Asraam, отправленные в Украину, были признаны непригодными для боевого применения в Великобритании из-за ограничений по срокам хранения, но вместо того чтобы использовать их для испытаний, британские военные предложили интегрировать эти ракеты в наземную систему ПВО для применения в боевых условиях.

«На сегодняшний день в Украине было произведено около 400 запусков этой системы. Эффективность против иранских дронов Shahed и крылатых ракет оценивается в 70%, что делает Raven одной из самых результативных систем ПВО на вооружении Украины», — отмечается в статье.

Как сообщается в British Forces Broadcasting Service, Великобритания передаст Украине пять новых зенитных систем Raven. В настоящее время украинские силы успешно используют восемь таких установок.

Система Raven, также известная под названием Frankensam, использует модифицированные ракеты «воздух-воздух» малой дальности Asraam и старые компоненты от самолетов Hawk, Jaguar и Tornado для создания мобильной системы ПВО на базе транспортных средств Supacat.

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