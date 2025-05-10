В Минске пообещали «разбить хлебало» российскому журналисту за ложь о Лукашенко

Белорусский телеведущий Григорий Азаренок резко отреагировал на репортаж российского журналиста Андрея Колесникова, который ошибочно указал, что президент Александр Лукашенко не встал при прохождении белорусских военных на параде Победы.

Азаренок назвал журналиста «тварью» и пригрозил «разбить хлебало», обвинив издание «Коммерсантъ» в неуважении к главе республики.