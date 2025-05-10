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В Минске пообещали «разбить хлебало» российскому журналисту за ложь о Лукашенко

21:39 317

Белорусский телеведущий Григорий Азаренок резко отреагировал на репортаж российского журналиста Андрея Колесникова, который ошибочно указал, что президент Александр Лукашенко не встал при прохождении белорусских военных на параде Победы.

Азаренок назвал журналиста «тварью» и пригрозил «разбить хлебало», обвинив издание «Коммерсантъ» в неуважении к главе республики.

Андрей Колесников

Автор репортажа, Андрей Колесников, позже признал ошибку и извинился, пересмотрев трансляцию: «Было, встал. И кулак сжал и поднял».

Главный редактор «Коммерсанта» Михаил Лукин назвал реакцию белорусских коллег «мышиной возней» и заявил, что не видит смысла на неё отвечать.

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