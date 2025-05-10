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Война иллюзий: Великобритания помогает Украине обманывать россиян

10 мая 2025, 21:54 1505

Британские военные поставляют украинским силам приманки, имитирующие системы ПВО и танки, чтобы сбивать с толку российские войска и вынуждать их тратить боеприпасы на фальшивые цели. Об этом сообщает The Times.

«Мы не отправили много настоящего оружия, поэтому делаем всё, чтобы визуально увеличить его количество на фронте», — объяснила Лоури Симнер, командир эскадрильи ВВС Великобритании.

Команда Taskforce Kindred Министерства обороны работает с инженерами и дизайнерами: они фотографируют реальные образцы техники, печатают изображения на лёгком материале и отправляют в Украину. Там бойцы собирают макеты всего за несколько часов. Визуально такие приманки неотличимы от настоящего оружия на расстоянии около 25 метров.

По словам полковника Олли Тодда, в дополнение к настоящим поставкам, например пяти танков Challenger 2, Минобороны отправляет до 30 макетов, в том числе САУ AS-90. Он подчеркнул, что подобные обманки становятся «фундаментальными» элементами на поле боя.

Замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко отметила, что и Россия активно использует фальшивые цели, включая дроны с минимальным зарядом взрывчатки, на уничтожение которых Украина всё равно тратит ресурсы.

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