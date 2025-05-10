Киев назвал «охотой на ведьм» задержание украинца в Будапеште

МИД Украины назвал «охотой на ведьм» задержание украинца в Будапеште по подозрению в шпионаже. Об этом заявил представитель ведомства Григорий Тихий.

По его словам, властям Венгрии давно пора положить конец «бессмысленной антиукраинской истерии».