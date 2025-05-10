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Киев назвал «охотой на ведьм» задержание украинца в Будапеште

10 мая 2025, 22:15 770

МИД Украины назвал «охотой на ведьм» задержание украинца в Будапеште по подозрению в шпионаже. Об этом заявил представитель ведомства Григорий Тихий.

По его словам, властям Венгрии давно пора положить конец «бессмысленной антиукраинской истерии».

«Когда заканчиваются доказательства, начинается охота на ведьм», — высказался он.

Сегодня в Будапеште задержали экс-дипломата Украины Сергея Александрова. Национальное управление иммиграции Венгрии выдало украинцу запрет на въезд и проживание из-за якобы шпионской деятельности. 

Ранее стало известно, что посла Венгрии в Украине вызвали в МИД республики, Киев собрался выслать двух венгерских дипломатов. Как уточнил глава МИД Украины Андрей Сибига, Киев своими действиями отвечает на действия Венгрии, «исходя из принципа взаимности и национальных интересов».

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