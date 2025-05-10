Иран настаивает на своем

Иран продолжает вести диалог по своей ядерной программе с США, европейскими странами, а также Китаем и Россией.

«Мы добросовестно продолжаем переговоры с США, Китаем, Европой и Россией», — сказал Аракчи на открытии четвёртой конференции арабо-иранского диалога. Он вновь подчеркнул, что Иран «не стремится обладать ядерным оружием», но настаивает на праве использовать технологии мирного атома в интересах своего народа.

Министр прибыл в Доху в субботу после поездки в Саудовскую Аравию. 11 мая в Омане состоится четвёртый раунд непрямых переговоров между Ираном и США по ядерному досье.