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Иран настаивает на своем

10 мая 2025, 22:38 756

Иран продолжает вести диалог по своей ядерной программе с США, европейскими странами, а также Китаем и Россией.

Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Мы добросовестно продолжаем переговоры с США, Китаем, Европой и Россией», — сказал Аракчи на открытии четвёртой конференции арабо-иранского диалога. Он вновь подчеркнул, что Иран «не стремится обладать ядерным оружием», но настаивает на праве использовать технологии мирного атома в интересах своего народа.

Министр прибыл в Доху в субботу после поездки в Саудовскую Аравию. 11 мая в Омане состоится четвёртый раунд непрямых переговоров между Ираном и США по ядерному досье.

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