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Иран отверг обвинения в подготовке поставок ракет России

10 мая 2025, 23:04 356

Постоянный представитель Ирана при Организации Объединённых Наций Амир Саид Иравани опроверг сообщение агентства Reuters о якобы готовящихся поставках иранских ракет в Российскую Федерацию. Об этом пишет агентство IRNA.

«Это заявление чрезвычайно смешно. Прискорбно, что корреспонденты «Рейтерс» продолжают публиковать беспочвенные обвинения против Ирана», — заявил Иравани.

9 мая Reuters опубликовало материал, в котором утверждалось, что Тегеран якобы готовится передать России баллистические ракеты малой дальности Fath-360.

Ранее, в феврале, французская газета Journal du Dimanche сообщала, что Иран может разрабатывать ракеты с дальностью до 3 тыс. км, способные нести ядерные боеголовки. Издание сделало такой вывод на основании утечки документов. Согласно публикации, Исламская Республика якобы тайно создаёт ядерные боезаряды для ракеты-носителя «Каэм-100». Под руководством Корпуса стражей исламской революции, по данным газеты, модернизируются версии ракет «Каэм-100» и «Каэм-105».

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