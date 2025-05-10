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Китай знает: Путин готов к переговорам без предусловий

10 мая 2025, 23:13 976

Президент России Владимир Путин заявил о готовности начать мирные переговоры с Украиной без предварительных условий.

Об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И, передает агентство Xinhua.

С 7 по 10 мая председатель КНР Си Цзиньпин находился с государственным визитом в России. По итогам поездки глава МИД Китая раскрыл некоторые детали встреч китайского лидера, отметив, что это уже 11-й визит Си Цзиньпина в РФ с момента вступления в должность президента.

По словам Ван И, председатель КНР подчеркнул, что Пекин приветствует любые усилия, направленные на достижение мира в контексте украинского конфликта. Он также заявил, что Китай придерживается концепции глобальной безопасности, основанной на сотрудничестве, устойчивости и учёте законных интересов всех стран.

«Президент Путин высоко оценил объективную и справедливую позицию Китая по украинскому кризису и выразил готовность начать мирные переговоры без предварительных условий, надеясь на достижение справедливого и прочного мирного соглашения», — заявил Ван И.

Си Цзиньпин прибыл в Россию с четырехдневным визитом и провёл встречу с Владимиром Путиным 8 мая в Москве. По итогам переговоров стороны сделали ряд заявлений.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в ходе этого визита Си Цзиньпин впервые публично призвал Путина к «справедливому» мирному соглашению по Украине.

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