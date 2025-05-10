Европа рассчитывает на участие США в «трибунале против Путина»

«У нас есть коалиция государств, и я рада, что техническая работа [по созданию трибунала] выполнена. США работали с нами в этой коалиции два года, и мы надеемся, что они снова присоединятся позже, потому что теперь все технические детали урегулированы», — сказала Каллас.

Об этом она заявила в интервью агентству «Укринформ».

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас выразила надежду, что Соединенные Штаты присоединятся к инициативе по созданию специального трибунала против России.

Ранее агентство Reuters сообщило, что 9 мая во Львове представители 20 стран — членов Евросоюза — поддержали идею создания специального трибунала для судебного преследования президента России Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников.

Министры иностранных дел стран так называемой основной группы, в которую входят не менее 37 государств, подписали «Львовское заявление», ознаменовавшее завершение подготовки правовой базы для создания трибунала. Предполагается, что он может начать работу в 2026 году.

Как отмечает Reuters, трибунал будет учрежден под эгидой Совета Европы — главного европейского института по правам человека.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет реагировать на планы Евросоюза. «Мы не реагируем на это», — сказал он.

Россия отвергает обвинения в совершении военных преступлений в Украине.