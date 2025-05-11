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Путин выступит с заявлением

обновлено 01:32
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Заявление президента России Владимира Путина для журналистов будет содержательным, однако пресс-конференция пройдет без вопросов из-за позднего времени.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, обращаясь к представителям СМИ, собравшимся в Кремле.

«По итогам этих четырех рабочих дней он сделает заявление», — отметил Песков. «Но, учитывая, что сейчас уже начало первого, мы обойдёмся без вопросов. Тем не менее его заявление будет содержательным», — добавил представитель Кремля.

Журналисты собрались на пресс-конференцию в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца. Присутствуют зарубежные репортеры, в частности из BBC, CNN, NBC. 

* * * 01:15

Президент России Владимир Путин проведет пресс-конференцию после встреч с мировыми лидерами, которые приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины со Дня Победы.

*** 00:46

Президент России Владимир Путин проведет встречу не только с российскими журналистами, но и с корреспондентами западных СМИ, включая CNN, NBC и BBC.

Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Ожидается, что встреча состоится после полуночи. Как отмечает издание, главной темой разговора, скорее всего, станет ситуация в Украине. Несмотря на то, что Путин, вероятно, захочет подвести итоги четырехдневных встреч и торжеств, журналистов в первую очередь интересует вопрос перемирия.

*** 00:24

Президент России Владимир Путин вечером 10 мая проведет встречу с журналистами.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Ожидается, что президент пообщается с представителями СМИ после завершения переговоров с лидерами стран, прибывшими в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Песков охарактеризовал уже прошедшие встречи Путина с зарубежными коллегами как «очень хорошие».

Заявление президента России Владимира Путина для журналистов будет содержательным, однако пресс-конференция пройдет без вопросов из-за позднего времени.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, обращаясь к представителям СМИ, собравшимся в Кремле.

«По итогам этих четырёх рабочих дней он сделает заявление», — отметил Песков. «Но, учитывая, что сейчас уже начало первого, мы обойдёмся без вопросов. Тем не менее его заявление будет содержательным», — добавил представитель Кремля.

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