Путин выступит с заявлением

Заявление президента России Владимира Путина для журналистов будет содержательным, однако пресс-конференция пройдет без вопросов из-за позднего времени. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, обращаясь к представителям СМИ, собравшимся в Кремле. «По итогам этих четырех рабочих дней он сделает заявление», — отметил Песков. «Но, учитывая, что сейчас уже начало первого, мы обойдёмся без вопросов. Тем не менее его заявление будет содержательным», — добавил представитель Кремля. Журналисты собрались на пресс-конференцию в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца. Присутствуют зарубежные репортеры, в частности из BBC, CNN, NBC.

* * * 01:15 Президент России Владимир Путин проведет пресс-конференцию после встреч с мировыми лидерами, которые приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины со Дня Победы.

*** 00:46 Президент России Владимир Путин проведет встречу не только с российскими журналистами, но и с корреспондентами западных СМИ, включая CNN, NBC и BBC. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ». Ожидается, что встреча состоится после полуночи. Как отмечает издание, главной темой разговора, скорее всего, станет ситуация в Украине. Несмотря на то, что Путин, вероятно, захочет подвести итоги четырехдневных встреч и торжеств, журналистов в первую очередь интересует вопрос перемирия.

*** 00:24 Президент России Владимир Путин вечером 10 мая проведет встречу с журналистами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1». Ожидается, что президент пообщается с представителями СМИ после завершения переговоров с лидерами стран, прибывшими в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Песков охарактеризовал уже прошедшие встречи Путина с зарубежными коллегами как «очень хорошие».