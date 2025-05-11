Закончился срок трехдневного перемирия

Наступила полночь по московскому времени, когда объявленное Россией одностороннее перемирие должно закончиться.
Российские государственные СМИ сообщают, что срок действия распоряжения президента Владимира Путина о приостановке наступательных действий на украинском фронте истек.
Украина не приняла требование российского президента о прекращении огня на 72 часа. Обе стороны заявляли, что перемирие в действительности не соблюдалось, о том же говорили очевидцы в прифронтовых районах. Вместе с тем, российских ударов по украинскому тылу ракетами и дронами в эти дни действительно не было.