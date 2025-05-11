USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1054
Подписаться на уведомления
Индия проигрывает бои Пакистану
Новость дня
Индия проигрывает бои Пакистану

Закончился срок трехдневного перемирия

01:02 604

Наступила полночь по московскому времени, когда объявленное Россией одностороннее перемирие должно закончиться.

Российские государственные СМИ сообщают, что срок действия распоряжения президента Владимира Путина о приостановке наступательных действий на украинском фронте истек.

Украина не приняла требование российского президента о прекращении огня на 72 часа. Обе стороны заявляли, что перемирие в действительности не соблюдалось, о том же говорили очевидцы в прифронтовых районах. Вместе с тем, российских ударов по украинскому тылу ракетами и дронами в эти дни действительно не было.

Путин выступит с заявлением
Путин выступит с заявлением обновлено 01:32
01:32 2490
Закончился срок трехдневного перемирия
Закончился срок трехдневного перемирия
01:02 605
США одобрили передачу Украине ракет большой дальности
США одобрили передачу Украине ракет большой дальности
10 мая 2025, 23:33 2506
Китай знает: Путин готов к переговорам без предусловий
Китай знает: Путин готов к переговорам без предусловий
10 мая 2025, 23:13 2114
Посол опроверг: Трамп не собирается признавать Палестину
Посол опроверг: Трамп не собирается признавать Палестину обновлено 20:37
10 мая 2025, 20:37 8218
Заявления Ильхама Алиева в Агдаме
Заявления Ильхама Алиева в Агдаме фото; обновлено 21:56
10 мая 2025, 21:56 12733
Западные лидеры выдвинули России ультиматум
Западные лидеры выдвинули России ультиматум обновлено 00:25
00:25 16954
Баку приветствует прекращение огня между Индией и Пакистаном
Баку приветствует прекращение огня между Индией и Пакистаном
10 мая 2025, 20:31 1533
Важные заявления Фидана
Важные заявления Фидана
10 мая 2025, 19:29 4390
Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным
Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным
10 мая 2025, 18:41 3254
В Пакистане празднуют победу. А Индия обвиняет
В Пакистане празднуют победу. А Индия обвиняет о развитии ситуации; обновлено 23:48
10 мая 2025, 23:48 21500

ЭТО ВАЖНО

Путин выступит с заявлением
Путин выступит с заявлением обновлено 01:32
01:32 2490
Закончился срок трехдневного перемирия
Закончился срок трехдневного перемирия
01:02 605
США одобрили передачу Украине ракет большой дальности
США одобрили передачу Украине ракет большой дальности
10 мая 2025, 23:33 2506
Китай знает: Путин готов к переговорам без предусловий
Китай знает: Путин готов к переговорам без предусловий
10 мая 2025, 23:13 2114
Посол опроверг: Трамп не собирается признавать Палестину
Посол опроверг: Трамп не собирается признавать Палестину обновлено 20:37
10 мая 2025, 20:37 8218
Заявления Ильхама Алиева в Агдаме
Заявления Ильхама Алиева в Агдаме фото; обновлено 21:56
10 мая 2025, 21:56 12733
Западные лидеры выдвинули России ультиматум
Западные лидеры выдвинули России ультиматум обновлено 00:25
00:25 16954
Баку приветствует прекращение огня между Индией и Пакистаном
Баку приветствует прекращение огня между Индией и Пакистаном
10 мая 2025, 20:31 1533
Важные заявления Фидана
Важные заявления Фидана
10 мая 2025, 19:29 4390
Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным
Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным
10 мая 2025, 18:41 3254
В Пакистане празднуют победу. А Индия обвиняет
В Пакистане празднуют победу. А Индия обвиняет о развитии ситуации; обновлено 23:48
10 мая 2025, 23:48 21500
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться