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Америка перебросила в Японию эскадрилью истребителей

02:10 569

Соединенные Штаты в субботу перебросили на авиабазу Ивакуни в Японии эскадрилью истребителей пятого поколения F-35B, следует из сообщения американского Корпуса морской пехоты.

Самолеты морпехов дополнят авиационную группировку США на авиабазе, расположенной на юге японского острова Хонсю.

«Это позволяет Корпусу морской пехоты обеспечивать оперативную готовность, как того требует договор между США и Японией о взаимном сотрудничестве и безопасности», - отмечается в сообщении.

Весной 2026 года США также планируют разместить 48 истребителей F-35A на авиабазе Мисава на севере острова Хонсю. Они должны заменить базирующиеся там американские истребители F-16.

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