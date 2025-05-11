USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1054
Подписаться на уведомления
Индия проигрывает бои Пакистану
Новость дня
Индия проигрывает бои Пакистану

Кремль ждет ответа Украины

03:59 67

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия ждет реакции украинских властей на предложение президента Владимира Путина о возобновлении переговоров.

В Кремле позже сообщат, кто возглавит российскую переговорную делегацию, добавил он.

«Надо приехать и начать переговоры. Достаточно просто, если люди хотят этого»,— сказал он журналисту Павлу Зарубину.

В ночь на 11 мая Владимир Путин заявил, что Россия хочет без предварительных условий начать переговоры с Украиной. Он предложил дату и место возобновления прямого диалога: 15 мая в Стамбуле.

«Перемирие» Путина закончилось. Война возобновляется
«Перемирие» Путина закончилось. Война возобновляется обновлено 03:53
03:53 1002
США одобрили передачу Украине ракет большой дальности
США одобрили передачу Украине ракет большой дальности
10 мая 2025, 23:33 3085
Китай знает: Путин готов к переговорам без предусловий
Китай знает: Путин готов к переговорам без предусловий
10 мая 2025, 23:13 2488
Посол опроверг: Трамп не собирается признавать Палестину
Посол опроверг: Трамп не собирается признавать Палестину обновлено 20:37
10 мая 2025, 20:37 8358
Заявления Ильхама Алиева в Агдаме
Заявления Ильхама Алиева в Агдаме фото; обновлено 21:56
10 мая 2025, 21:56 13163
Западные лидеры выдвинули России ультиматум
Западные лидеры выдвинули России ультиматум обновлено 00:25
00:25 17952
Баку приветствует прекращение огня между Индией и Пакистаном
Баку приветствует прекращение огня между Индией и Пакистаном
10 мая 2025, 20:31 1633
Важные заявления Фидана
Важные заявления Фидана
10 мая 2025, 19:29 4588
Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным
Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным
10 мая 2025, 18:41 3416
В Пакистане празднуют победу. А Индия обвиняет
В Пакистане празднуют победу. А Индия обвиняет о развитии ситуации; обновлено 23:48
10 мая 2025, 23:48 22327
Европа забыла, что она обязана русскому солдату
Европа забыла, что она обязана русскому солдату Ад возвращается; все еще актуально
10 мая 2025, 01:41 9754

ЭТО ВАЖНО

«Перемирие» Путина закончилось. Война возобновляется
«Перемирие» Путина закончилось. Война возобновляется обновлено 03:53
03:53 1002
США одобрили передачу Украине ракет большой дальности
США одобрили передачу Украине ракет большой дальности
10 мая 2025, 23:33 3085
Китай знает: Путин готов к переговорам без предусловий
Китай знает: Путин готов к переговорам без предусловий
10 мая 2025, 23:13 2488
Посол опроверг: Трамп не собирается признавать Палестину
Посол опроверг: Трамп не собирается признавать Палестину обновлено 20:37
10 мая 2025, 20:37 8358
Заявления Ильхама Алиева в Агдаме
Заявления Ильхама Алиева в Агдаме фото; обновлено 21:56
10 мая 2025, 21:56 13163
Западные лидеры выдвинули России ультиматум
Западные лидеры выдвинули России ультиматум обновлено 00:25
00:25 17952
Баку приветствует прекращение огня между Индией и Пакистаном
Баку приветствует прекращение огня между Индией и Пакистаном
10 мая 2025, 20:31 1633
Важные заявления Фидана
Важные заявления Фидана
10 мая 2025, 19:29 4588
Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным
Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным
10 мая 2025, 18:41 3416
В Пакистане празднуют победу. А Индия обвиняет
В Пакистане празднуют победу. А Индия обвиняет о развитии ситуации; обновлено 23:48
10 мая 2025, 23:48 22327
Европа забыла, что она обязана русскому солдату
Европа забыла, что она обязана русскому солдату Ад возвращается; все еще актуально
10 мая 2025, 01:41 9754
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться