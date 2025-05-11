Кремль ждет ответа Украины

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия ждет реакции украинских властей на предложение президента Владимира Путина о возобновлении переговоров.

В Кремле позже сообщат, кто возглавит российскую переговорную делегацию, добавил он.

«Надо приехать и начать переговоры. Достаточно просто, если люди хотят этого»,— сказал он журналисту Павлу Зарубину.

В ночь на 11 мая Владимир Путин заявил, что Россия хочет без предварительных условий начать переговоры с Украиной. Он предложил дату и место возобновления прямого диалога: 15 мая в Стамбуле.