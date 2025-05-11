«Миротворчество» в стилистике ультиматума

Предложенное президентом РФ Владимиром Путиным трехдневное прекращение огня стало поводом для усиления давления на Москву со стороны Запада с тем, чтобы оно переросло уже в 30-дневное прекращение огня. Уже с 12 мая. При этом со стороны Киева и его союзников это подается как результат исключительно ультимативного давления на руководство РФ на фоне неготовности и нежелания делать какие-либо шаги навстречу Владимиру Путину. Объективно говоря, вести переговоры в таком тоне, да еще в условиях, когда ты не только не выиграл войну, а испытываешь очевидные трудности на фронте - не самая лучшая переговорная тактика. Если, конечно, рассчитываешь всерьез на результат, а не на продолжение войны в расчете на то, что противник ультиматум отвергнет, но в ответ союзники увеличат на него давление, а тебе подкинут еще больше помощи ради продолжения войны.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог написал на платформе X: «Всеобъемлющее (воздушное, наземное, морское, инфраструктурное) прекращение огня на 30 дней положит начало процессу окончания крупнейшей и самой продолжительной войны в Европе со времен Второй мировой войны». Украинский президент Зеленский был более категоричен, представляя себя (за спиной которого стоит Европа и Америка) как сторону, имеющую возможность именно требовать: «С 12 мая должно начаться полное и безусловное прекращение огня по меньшей мере на 30 дней, и мы требуем этого от России». Ему вторит французский президент Макрон: «Русские должны сказать «да». Не на три дня, чтобы, так сказать, устроить спектакль вокруг 9 Мая и провести парад. Нет, на тридцать дней», — заявил Макрон в эфире польского телеканала Telewizja Polska, после того как накануне несколько раз созванивался с Дональдом Трампом. Между тем, ситуация на фронте все же не такова, чтобы Киев, даже опираясь на солидарность Запада, мог именно диктовать Москве условия хотя бы перемирия. Грозные пафосные заявления в данном случае могут лишь вуалировать идущий закулисно интенсивный торг, в ходе которого реально обсуждаются в том числе те позиции, по которым Москве можно было бы пойти навстречу, если уж делать ставку на результат. Тот же Макрон уже проговорился, дав понять, что вопрос отправки в Украину масштабного «миротворческого контингента» после прекращения огня снят. Изначально Лондон и Париж вели речь чуть ли не о 30-тысячном контингенте. Москва категорически отвергала такой вариант, указывая, что это может привести к прямому военному столкновению РФ и НАТО. Вашингтон также отказался давать такому воинству свои гарантии безопасности и даже обеспечивать логистику. И вот теперь французский президент сам уже говорит: «Размещение существенного военного контингента западных стран, исчисляемого тысячами солдат, не имеет смысла для обеспечения безопасности Украины, речь идет всего лишь о демонстрации нашей солидарности в стратегических местах, на стратегических объектах». То есть – о чисто символическом военном присутствии. Это уже другое.

По другому пункту, категорически неприемлемому для Москвы, Макрон в то же время демонстрирует твердость союзников, исключив согласие Запада на прекращение военной помощи Украине во время прекращения огня. Между тем ранее Кремль устами Дмитрия Пескова потребовал прекратить поставки оружия Украине в качестве непременного условия для начала 30-дневного перемирия. «Если мы говорим о прекращении огня, то что нам делать с поставками оружия, которые Украина ежедневно получает из США и европейских стран?» — задался вопросом пресс-секретарь президента России в интервью американскому телеканалу ABC. Добавив, что поставки вооружений должны прекратиться до вступления в силу режима тишины. В противном случае, по его мнению, Киев использует этот период для мобилизации, ротации, обучения новых бойцов и восстановления имеющихся сил. «Почему же мы должны предоставлять Украине такую возможность?» — задался он риторическим вопросом. Таким образом, именно поставки вооружений остаются едва ли не главным (а может уже единственным?) препятствием со стороны Москвы на пути к согласию на 30-дневное прекращение огня, тогда как со всеми прочими «предусловиями» Москва, возможно, готова либо повременить, припасая их для уже мирных переговоров во время прекращения огня, либо вовсе смягчить. Опираясь на опыт других военных конфликтов подобной интенсивности, установление временного прекращения огня для начала переговоров – вещь вполне нормальная, их трудно вести на фоне интенсивных военных действий.

Однако Кремль с недавних пор и до настоящего времени – что немаловажно на фоне отказа Киева и союзников пойти на хотя бы заморозку поставок вооружений – расставлял акценты иначе: не 30-дневное прекращение огня «без всяких условий», а прямые переговоры Киева и Москвы «без всяких условий». Прежнее требование, чтобы Киев снял юридическое препятствие к тому в виде указа Зеленского (от осени 2022 года) о запрете переговоров с Путиным, уже не звучит по-прежнему категорично. То есть оно само по себе остается, но это уже не «предусловие». Более того, по словам спикера Кремля, Россия может «обдумать предложение о 30-дневном прекращении огня, но у Москвы есть своя позиция в вопросе перемирия». По словам пресс-секретаря российского президента, украинские власти не готовы к немедленному началу переговоров - Москва не получила ответа Украины на вопрос о готовности к началу переговоров без предварительных условий. Впрочем, косвенно такой «ответ» прошел через американские СМИ, сообщившие, что в ходе 15-минутного телефонного разговора Зеленского и европейских лидеров с Трампом те сообщили ему, что в случае достижения соглашения о прекращении огня Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией. 10 мая в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, новый федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц и глава правительства Польши Дональд Туск с тем, чтобы выработать не просто «совместный призыв к «полному» и «безусловному» прекращению огня на 30 дней между Киевом и Москвой, но и представить Москве некие условия такого соглашения. То есть это все-таки не ультиматум, что бы там ни говорили некоторые и Зеленский прежде всего.

Согласно некоторым утечкам, подготовлен некий документ с 22 пунктами-предложениями. Один из них якобы является однозначной уступкой Москве, соответствуя ее требованию о том, что идея вступления Украины в НАТО поддержана не будет. В случае несогласия Москвы союзники Киева грозят ввести новые, еще более жесткие согласованные санкции. Мониторинг за режимом прекращения огня будет возложен в основном на США, а в ходе начавшихся в этом случае переговоров будут обсуждаться долгосрочные условия мира, включая гарантии безопасности Украине. Вроде бы теперь спецпредставитель президента США Стив Уиткофф может представить этот документ Владимиру Путину на согласование. Стопроцентно предсказать его ответ трудно. Шансы на то, что Москва согласится на временное прекращение огня, не нулевые. Шансы на отказ и ставку на продолжение военных действий велики, особенно если на фоне грозных «ультимативных заявлений» Запад не предложит Москве ничего взамен на ее согласие прекратить огонь, кроме санкций. «Жесткий вариант» уже обозначил в присущей ему в последнее время манере зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. «Предполагалось, что Макрон, Мерц, Стармер и Туск прибудут в Киев, чтобы говорить о мире. Но вместо этого они сыплют угрозами в адрес России: либо перемирие, чтобы дать передышку бандеровским ордам, либо новые санкции. Вы думаете, что это разумно, а? Засуньте эти мирные планы себе в пангендерные задницы!» — написал в соцсетях бывший президент РФ и бывший премьер-министр. В более политкорректной форме ему вторил и Песков, отметивший, что заявления европейских лидеров, которые потребовали у Москвы 30-дневного перемирия, носят конфронтационный характер. «Мы из Европы слышим много противоречивых заявлений. Они в целом носят скорее более конфронтационный характер, чем характер, ориентированный на попытки реанимировать наши отношения. Не более того».