Трамп о предложении Путина по Украине

В сообщении в своей соцсети Truth Social он написал, что это «потенциально великий день для России и Украины» и выразил надежду на то, что война наконец закончится.

«Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта нескончаемая «кровавая баня», надеюсь, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир», - заявил он.

Трамп также подчеркнул, что будет продолжать работать с обеими сторонами для достижения результата. «США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Предстоит большая неделя!» - добавил он.

Ранее Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий. Соответствующую инициативу российский лидер озвучил, выступая с заявлением перед журналистами в Кремле. Переговоры предлагается возобновить с 15 мая в Стамбуле.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский опубликовал совместное заявление лидеров Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины по итогам встречи в Киеве 10 мая. В заявлении говорится о необходимости полного и безусловного прекращения огня минимум на 30 суток, а также о применении санкций к банковскому и энергетическому секторам РФ в случае ее отказа от перемирия.