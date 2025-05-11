Хрупкий мир между Индией и Пакистаном

В воскресенье, 11 мая, между Индией и Пакистаном сохраняется хрупкое перемирие после многочасовых ночных боев, поскольку президент США Дональд Трамп заявил, что будет работать над поиском решения по Кашмиру, пишет Reuters.

«Хотя это даже не обсуждалось, я собираюсь значительно увеличить объемы торговли с обеими этими великими странами. Кроме того, я буду работать с вами обеими, чтобы понять, можно ли после «тысячи лет» найти решение по Кашмиру», - написал он в социальной сети Truth Social.

Cтороны в течение четырех дней вели интенсивную перестрелку, которая стала самой ожесточенной за последние три десятилетия. Военные объекты Индии и Пакистана подвергались обстрелу ракетами и беспилотниками, в результате чего погибли десятки людей.

Соглашение о прекращении огня было достигнуто в результате дипломатических усилий и давления со стороны Соединенных Штатов, однако уже через несколько часов в индийской части Кашмира, эпицентре большинства боевых действий, был зафиксирован артиллерийский обстрел.

По словам властей и местных жителей в городах, находящихся недалеко от границы в условиях отключения электроэнергии, раздались взрывы систем противовоздушной обороны. В ответ Пакистан заявил о своей приверженности режиму прекращения огня и обвинил Индию в нарушениях. По словам очевидцев, к утру бои и взрывы, о которых сообщалось ночью, стихли по обе стороны границы. Электроснабжение было восстановлено в большинстве районов приграничных городов Индии.

Индийско-пакистанские отношения обострились после теракта 22 апреля в Пахалгаме на индийской союзной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 25 индийских граждан и 1 непалец. В ночь на 7 мая Вооруженные силы Индии начали наносить удары по базам террористов в Пакистане. В ответ пакистанское правительство приступило к крупномасштабной военной операции «Баньян уль-Марсус» («Стена, покрытая свинцом»).

В субботу Нью-Дели и Исламабад согласовали режим прекращения огня. По итогам переговоров военных было достигнуто соглашение о том, что стороны прекратят стрельбу и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 по индийскому стандартному времени (15:30 по Баку). Однако через несколько часов после этого в нескольких городах Джамму и Кашмира, а также в Пенджабе были замечены беспилотники, сработали системы ПВО, было отключено электричество.