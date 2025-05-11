Макрон счел недостаточным предложение Путина

Предложение российского президента Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной является «первым шагом, но этого недостаточно», считает французский лидер Эмманюэль Макрон.

«Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры», — сказал он журналистам на пути из Киева. По мнению Макрона, российская сторона «ищет выход, но все еще хочет выиграть время».

Макрон накануне заявил, что готов помочь с началом прямых переговоров. Он посетил украинскую столицу вместе с канцлером Германии Фрдрихом Мерцем и премьер-министрами Великобритании и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском. Лидеры участвовали во встрече «коалиции желающих» — группы государств, выразивших намерение продолжать военную помощь украинской стороне. После саммита они выпустили совместное заявление с призывом к 30-дневному прекращению огня, начиная с 12 мая. Ранее идею о месячном перемирии поддержали и в США.

Ранее Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий. Соответствующую инициативу российский лидер озвучил, выступая с заявлением перед журналистами в Кремле. Переговоры предлагается возобновить с 15 мая в Стамбуле.