Венгрия отложила важные переговоры с Украиной

Венгрия отложила переговоры с Украиной по вопросам национальных меньшинств, которые ранее были намечены на 12 мая. Об этом сообщил Минюст Украины в своем Telegram-канале.

«Консультации между делегациями должны были пройти в понедельник, 12 мая. Это стало бы началом регулярных переговоров», - отметили в ведомстве.

Также подчеркивается, что консультации должны были проходить в Ужгороде, куда уже прибыла украинская делегация.

На какую дату перенесена встреча, не сообщается. Однако переговоры очень важны в контексте других переговоров — о членстве Украины в ЕС. У Венгрии есть множество требований к Украине. В частности, их сторона требует восстановить права, гарантирующие свободное использование венгерского языка, и право на политическое представительство на региональном и национальном уровнях.