Грузия – за бортом. Азербайджан с Арменией тоже не пригласили

В Албании идет подготовка к шестому саммиту Европейского политического сообщества, который состоится 16 мая. Из стран Южного Кавказа участие на данный момент подтвердила только Грузия.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил журналистам, что получил официальное приглашение на мероприятие.
«Мы не запрашивали отдельных встреч в рамках визита, — сказал он. — Посмотрим на месте: возможно, состоятся переговоры с отдельными лидерами. Если вы знакомы с форматом, то знаете, что официальные встречи проходят редко, но всегда есть возможность для общения. Мы постараемся использовать ее по максимуму. Готов говорить со всеми — при условии справедливого, здравого и, главное, не советского подхода. Молчание — проявление именно такого (советского) подхода. Сегодня его демонстрирует не СССР, а Европейский союз. Саммит проходит в коридорах, зачастую даже без специально отведенных помещений. С кем будет желание поговорить, с тем и поговорю».
Шестой саммит ЕПС пройдет в Тиране под девизом: «Новая Европа в новом мире: единство — сотрудничество — совместные действия». Вначале лидеры стран соберутся на пленарное заседание, посвященное вопросам безопасности и будущего Европы, затем пройдут три круглых стола высокого уровня. Обсуждаемые темы:
- безопасность Европы и демократическая устойчивость, включая агрессию России против Украины;
- конкурентоспособность и экономическая безопасность;
- мобильность и расширение прав молодежи.
Формат Европейского политического сообщества был предложен в 2022 году президентом Франции Эмманюэлем Макроном как площадка для диалога между странами ЕС и государствами, стремящимися к интеграции или заинтересованными в более тесном сотрудничестве.
Азербайджан вначале участвовал в работе саммитов, но позднее утратил интерес и не присутствовал на пятой встрече, прошедшей в октябре 2024 года в Будапеште. Тогда в мероприятии участвовали Армения и Грузия. Для премьер-министра Кобахидзе это была последняя поездка в Европу: как известно, после парламентских выборов отношения между Тбилиси и Брюсселем резко ухудшились - ЕС приостановил переговоры о членстве Грузии и ввел санкции против правящей партии «Грузинская мечта».
На официальном сайте саммита в Тиране список участников пока не опубликован, поэтому неизвестно, будет ли присутствовать Азербайджан. Армения, вероятно, примет участие, поскольку это позволит Николу Пашиняну вновь встретиться с президентом Макроном.
Примечательно, что Грузию не пригласили и на саммит министров иностранных дел ЕС, который проходил 7–8 мая в Польше. В списке приглашенных не оказалось даже Армении, несмотря на провозглашенный Ереваном курс на евроинтеграцию.
Кроме членов ЕС, в саммитах участвуют страны-кандидаты и потенциальные кандидаты в ЕС - Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Молдова, Сербия, Турция, Украина и Косово.
Решение об исключении Грузии из министерской встречи Ираклий Кобахидзе назвал «несправедливым». А Мака Бочоришвили, глава парламентского комитета по европейской интеграции, обвинила в этом ЕС и Польшу.
«Спросите у Польши, почему нас не пригласили, - ответила Бочоришвили на вопрос журналистов. - Мой ответ прост: двойные стандарты существуют везде. В Грузии нет ни слабой демократии, ни отката назад. Мы не можем за один день искоренить двойные стандарты по всей Европе. Это правительство выбрал грузинский народ, и мы, парламентарии, уважаем этот выбор».
Накануне посол ЕС в Грузии Павел Герчинский на мероприятии в Тбилиси, посвященном Дню Европы, выразил сожаление в связи с тем, что Грузия может упустить шанс на евроинтеграцию. Одним из признаков этого стало отсутствие представителей грузинских властей 8 мая в Варшаве на праздновании 75-летия создания европейского объединения.