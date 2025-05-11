Британскую разведку впервые возглавит женщина

«Впервые в истории секретную разведывательную службу MI6 возглавит женщина... Собеседования на должность прошли на прошлой неделе, и все три финальных кандидата были женщинами — две из них были офицерами MI6», — говорится в сообщении.

Нынешний глава MI6 Ричард Мур должен уйти в отставку осенью после пяти лет руководства.

Известна личность лишь одной из трех кандидаток — бывшего посла Британии в Китае Барбары Вудворд, ныне являющейся самой высокопоставленной женщиной в Министерстве иностранных дел. Ее кандидатуру «подвергают критике за то, что она симпатизирует Пекину», сообщило издание.