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Британскую разведку впервые возглавит женщина

11:16 875

Британскую внешнюю разведку MI6 впервые возглавит женщина, поскольку руководство ведомства выбирает одну из трех женских кандидатур, сообщает издание Times.

«Впервые в истории секретную разведывательную службу MI6 возглавит женщина... Собеседования на должность прошли на прошлой неделе, и все три финальных кандидата были женщинами — две из них были офицерами MI6», — говорится в сообщении.

Нынешний глава MI6 Ричард Мур должен уйти в отставку осенью после пяти лет руководства.

Известна личность лишь одной из трех кандидаток — бывшего посла Британии в Китае Барбары Вудворд, ныне являющейся самой высокопоставленной женщиной в Министерстве иностранных дел. Ее кандидатуру «подвергают критике за то, что она симпатизирует Пекину», сообщило издание.

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