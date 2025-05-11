Впервые за 18 лет: Грузия заплатила за российский газ больше, чем за азербайджанский

Впервые с 2007 года Грузия потратила на российский газ больше средств, чем на азербайджанский. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Госслужбой по статистике Грузии. Согласно информации, размещенной на сайте Грузстата, с января по март текущего года Тбилиси заплатил за российский газ 100,6 миллиона долларов, тогда как за азербайджанский — 82,4 миллиона долларов. По данным ведомства, в первом квартале 2025 года страна импортировала природный газ на общую сумму 183,05 миллиона долларов. Других подробностей не приводится, однако, по оценкам экспертов, по объему импорт азербайджанского газа пока что превышает российский, чему способствуют льготные цены, включая преференции, предусмотренные при транзите в Турцию и страны Европейского союза.

Это указывает на существенный сдвиг в долгосрочной тенденции роста доли российского газа на грузинском рынке, наблюдаемой за последние годы. До 2007 года основным поставщиком природного газа в Грузию была Россия. Однако после ввода в эксплуатацию газопровода Баку — Тбилиси — Эрзурум в 2006 году, шпионского скандала между Грузией и Россией в том же году и августовской войны 2008 года Тбилиси переориентировался на азербайджанский газ. К 2009 году импорт из Азербайджана впервые превзошел российский. В том году Грузия импортировала «голубого топлива» на 73,9 миллиона долларов, из которых 43 миллиона пришлись на Азербайджан и 30,9 миллиона — на Россию. Таким образом, доля российского газа составляла 42 процента, а в этом году она выросла до 55 процентов. Согласно статистике, публикуемой Грузстатом с 2009 года, еще ни разу российский газ не обходился стране дороже азербайджанского. К примеру, в первые кварталы 2018 и 2019 годов доля России в общей стоимости импорта газа составляла всего 4,4 и 4,3 процента соответственно. В первом квартале 2024 года Грузия потратила на азербайджанский газ 93,3 миллиона долларов, а на российский — 84,5 миллиона долларов.

За последние годы закупки газа из России вновь начали расти. Комментируя данную тенденцию, Министерство экономики Грузии пояснило, что она связана с ростом внутреннего спроса, а поставки из Азербайджана осуществляются в пределах, которые позволяют технические и юридические условия. «Импорт российского газа осуществляется только в минимально необходимом объеме и в основном используется для восполнения и поддержания баланса в газовой отрасли, особенно в зимний период, когда потребление достигает пика», — подчеркнули в министерстве. Ранее за транзит российского газа в Армению Грузия получала 10 процентов его объема. Позже, под давлением «Газпром-экспорта», условия контракта были пересмотрены. Подробности соглашения не разглашаются из-за коммерческой тайны, однако, как сообщало «Эхо Кавказа» в 2024 году со ссылкой на данные регулирующей комиссии, стоимость российского газа оценивалась примерно в 180 долларов за тысячу кубометров. Следует отметить, что объемы поставок азербайджанского газа в Грузию варьировались в разные годы. Так, в 2021 году Тбилиси закупил у Баку свыше 1,8 миллиарда кубометров природного газа, причем, согласно официальной статистике азербайджанской стороны, средняя цена составила около 130 долларов за тысячу кубометров. В 2023 году общий объем импорта газа в Грузию составил 2 миллиарда 250 миллионов кубометров. При этом доля Азербайджана в этом объеме составила 78,5 процента, а России — 21,5 процента.