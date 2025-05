Новые переговоры: Аракчи раскритиковал позицию США

На фоне переговоров неназванный иранский чиновник заявил CNN, что недавние непрямые переговоры с Соединенными Штатами, направленные на решение проблемы ядерной программы Тегерана и снятие санкций, были «неискренними» с американской стороны и, вероятно, изначально были задуманы как «ловушка, чтобы обострить ситуацию».

По словам чиновника, говорившего с CNN на условиях анонимности, Иран расценивает перерывы в переговорах как политическую игру американской стороны и теперь готовится к сценариям, при которых переговоры потерпят неудачу.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Вашингтон прекратит переговоры с Тегераном, если осознает, что не сможет добиться хорошей сделки. «Если переговоры в воскресенье не будут продуктивными, значит, иранская сторона не продолжит переговоры, и нам придется избрать другой путь», - сказал Уиткофф в интервью журналисту Мэттью Бойлу.

Став президентом США во второй раз, Дональд Трамп заявил о стремлении заключить новую ядерную сделку с Ираном. В конце марта он пригрозил военным ударом и пошлинами, если Тегеран не пойдет на сделку в течение двух месяцев. Страны провели уже три раунда непрямых переговоров при посредничестве Омана. Первый состоялся 12 апреля в Маскате, второй — 19 апреля в Риме, третий — 26 апреля также в Маскате. Как узнала газета The Times of Israel, 26 апреля стороны обсудили некоторые вопросы, но не достигли никаких договоренностей. По информации The Wall Street Journal, камнем преткновения стала возможность для Тегерана продолжить обогащение урана.