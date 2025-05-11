Новые переговоры: Аракчи раскритиковал позицию США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в Маскат для проведения четвертого раунда непрямых переговоров с представителями США по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства исламской республики Эсмаил Багаи.

Перед поездкой он заявил журналистам, что противоречивые позиции США являются одной из самых серьезных проблем на непрямых переговорах между Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе Ирана.

«Американцы занимают противоречивые позиции на переговорах. Это одна из самых серьезных проблем переговорного процесса», - сказал он в комментарии для иранского государственного телеканала IRIB. Аракчи выразил надежду, что в ходе этого раунда стороны «достигнут переломного момента».

«Обогащение урана - это достижение и гордость Ирана, за которые мы заплатили высокую цену, включая кровь наших ученых-ядерщиков. Это, безусловно, не подлежит обсуждению», - отметил глава иранского внешнеполитического ведомства.