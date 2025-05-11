Новые переговоры: Аракчи раскритиковал позицию США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в Маскат для проведения четвертого раунда непрямых переговоров с представителями США по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства исламской республики Эсмаил Багаи.
Перед поездкой он заявил журналистам, что противоречивые позиции США являются одной из самых серьезных проблем на непрямых переговорах между Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе Ирана.
«Американцы занимают противоречивые позиции на переговорах. Это одна из самых серьезных проблем переговорного процесса», - сказал он в комментарии для иранского государственного телеканала IRIB. Аракчи выразил надежду, что в ходе этого раунда стороны «достигнут переломного момента».
«Обогащение урана - это достижение и гордость Ирана, за которые мы заплатили высокую цену, включая кровь наших ученых-ядерщиков. Это, безусловно, не подлежит обсуждению», - отметил глава иранского внешнеполитического ведомства.
*** 11:29
Иран и США проведут четвертый раунд переговоров 11 мая по вопросу урегулирования разногласий по иранской ядерной программе.
Встреча состоится в Омане после двухнедельного перерыва.
На фоне переговоров неназванный иранский чиновник заявил CNN, что недавние непрямые переговоры с Соединенными Штатами, направленные на решение проблемы ядерной программы Тегерана и снятие санкций, были «неискренними» с американской стороны и, вероятно, изначально были задуманы как «ловушка, чтобы обострить ситуацию».
По словам чиновника, говорившего с CNN на условиях анонимности, Иран расценивает перерывы в переговорах как политическую игру американской стороны и теперь готовится к сценариям, при которых переговоры потерпят неудачу.
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Вашингтон прекратит переговоры с Тегераном, если осознает, что не сможет добиться хорошей сделки. «Если переговоры в воскресенье не будут продуктивными, значит, иранская сторона не продолжит переговоры, и нам придется избрать другой путь», - сказал Уиткофф в интервью журналисту Мэттью Бойлу.
Став президентом США во второй раз, Дональд Трамп заявил о стремлении заключить новую ядерную сделку с Ираном. В конце марта он пригрозил военным ударом и пошлинами, если Тегеран не пойдет на сделку в течение двух месяцев. Страны провели уже три раунда непрямых переговоров при посредничестве Омана. Первый состоялся 12 апреля в Маскате, второй — 19 апреля в Риме, третий — 26 апреля также в Маскате. Как узнала газета The Times of Israel, 26 апреля стороны обсудили некоторые вопросы, но не достигли никаких договоренностей. По информации The Wall Street Journal, камнем преткновения стала возможность для Тегерана продолжить обогащение урана.