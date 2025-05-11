Киев назвал главное условие для переговоров с Россией в Стамбуле

Если Россия хочет продемонстрировать готовность завершить войну, она сначала должна согласиться на 30-дневное завершение огня, а потом дойдет очередь и до других вопросов, среди которых и предложенные президентом РФ Владимиром Путиным переговоры в Стамбуле. Такое заявление сделал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в соцсети Telegram.
«Сначала прекращение огня на 30 дней, потом все остальное. Россия не должна маскировать под словесные конструкции желание продолжать войну», - написал он.
Ермак подчеркнул, что именно прекращение огня является первым шагом к завершению войны.
*** 11:47
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «задумалась о прекращении огня» и назвал это хорошим знаком. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Это хороший знак, что россияне наконец задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ожидали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны - это прекращение огня. Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня - полное, длительное и надежное, - начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», - написал он.
Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий. Соответствующую инициативу российский лидер озвучил, выступая с заявлением перед журналистами в Кремле. Переговоры предлагается возобновить с 15 мая в Стамбуле.
Перед этим президент Украины Владимир Зеленский опубликовал совместное заявление лидеров Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины по итогам встречи в Киеве 10 мая. В заявлении говорится о необходимости полного и безусловного прекращения огня минимум на 30 суток, а также о применении санкций к банковскому и энергетическому секторам РФ в случае ее отказа от перемирия.