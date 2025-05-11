Киев назвал главное условие для переговоров с Россией в Стамбуле

Если Россия хочет продемонстрировать готовность завершить войну, она сначала должна согласиться на 30-дневное завершение огня, а потом дойдет очередь и до других вопросов, среди которых и предложенные президентом РФ Владимиром Путиным переговоры в Стамбуле. Такое заявление сделал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в соцсети Telegram.

«Сначала прекращение огня на 30 дней, потом все остальное. Россия не должна маскировать под словесные конструкции желание продолжать войну», - написал он.

Ермак подчеркнул, что именно прекращение огня является первым шагом к завершению войны.