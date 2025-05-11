Суд в США освободил турецкую аспирантку. Она была задержана за статью в газете

Аспирантка Университета Тафтса Румейса Озтюрк, задержанная в США на несколько недель за поддержку Палестины, освобождена под залог. Как сообщает «Анадолу», федеральный окружной судья штата Вермонт США Уильям К. Сессион, выслушав стороны на слушаниях, которые длились около трех часов, принял решение освободить под залог Озтюрк, которая была задержана в штате Луизиана около 6 недель.

Сессион заявил, что адвокатами правительства США не было представлено «никаких доказательств», оправдывающих задержание Озтюрк, которая является стипендиатом программы Фулбрайта в Университете Тафтса, кроме статьи, которую она написала на сайте учебного заведения.

Судья, который в ходе длительного слушания выслушал четырех свидетелей, выступавших в пользу Озтюрк, включая ее руководителя по докторской диссертации, также представил астму турецкой студентки в качестве требования для ее освобождения.

«Для меня это было очень трудное время», — сказала она на пресс-конференции со своими адвокатами и местными членами Конгресса. Озтюрк поблагодарила своих сторонников, включая профессоров и студентов, которые прислали ей письма, и призвала общественность не забывать о сотнях других женщин, которые все еще находятся в центре заключения.

«Америка - величайшая демократия в мире, - сказала она. - Я верю в американскую систему правосудия».

Напомним, гражданку Турции Рeмейсу Озтюрк, аспирантку Университета Тафтса, задержали вечером 25 марта. Операцию провели шестеро агентов ICE в масках. Единственным основанием, предоставленным властями для аннулирования ее визы, стала статья, соавтором которой она выступила в студенческой газете Тафтса, в которой критиковалась реакция учебного заведения на призывы студентов отказаться от компаний, связанных с Израилем, и «признать геноцид палестинцев».