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Синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду

12:48 623

Завтра, 12 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Утром в ряде пригородных районов возможен кратковременный дождь. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-18° тепла, днем - 20-25° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 757 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем - 55-60%.

В северных и западных районах Азербайджана местами возможны осадки и грозы. Ночью и вечером в отдельных местах возможны сильные ливни, град, в высокогорных районах - мокрый снег. Временами ожидается туман. Западный ветер в отдельных районах будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 15-20° тепла, днем - 25-30° тепла, в горах ночью - 7-12° тепла, днем - 15-20° тепла.

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