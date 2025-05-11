Опасная стена в Баку может рухнуть в любой момент: люди живут в страхе

В бакинском поселке Баилово (Сабаильский район) на улице Айдына Мамедова стоит тянущаяся вдоль целого квартала подпорная стена, которая в любой момент может рухнуть. До подъезда ближайшего пятиэтажного жилого дома всего один метр. Расстояние до других домов — не более пяти метров. В не менее плачевном состоянии находится и сам дом, построенный для военнослужащих еще в советские времена. Лестницы разрушены, на стенах глубокие трещины, стеклянные перегородки разбиты, на балконах зияют дыры, кое-как прикрытые досками и шифером…

Здание напоминает давно заброшенный объект. По признанию самих обитателей, срок эксплуатации дома давно истек, он едва пригоден для жизни. И тем не менее, ни старожилы, ни новые переселенцы, поселившиеся здесь в начале 90-х годов, не стремятся афишировать ситуацию. Причина — страх перед сносом и спорными компенсациями, на которые сносное жилье не купишь. Людям известно, что в других районах уже были конфликты из-за мизерных сумм выплат при расселении. И хотя эти дома расположены всего в 10–15 минутах ходьбы от центра Баку, а из их окон открывается прекрасный вид на море, получить за них достаточно денег, чтобы купить хоть что-то приемлемое даже в пригороде Баку, практически невозможно. Местные жители рассказывают, что после снегопадов и дождей один из участков стены, сложенной из камня и известняка, начал разрушаться, а однажды камни из кладки рухнули вместе с установленным на крыше водяным баком на припаркованный во дворе автомобиль. С тех пор осыпание происходит почти ежедневно, и, по словам людей, только молитвы до сих пор спасают их детей от беды. Хотя все понимают, что катастрофа — это всего лишь вопрос времени. Житель квартала Исмаил Алиев вспоминает, как после очередных дождей переполнился канализационный колодец, и сточные воды затопили улицу. После чего дороги окончательно разрушились, а риск оползня многократно возрос. Над аварийной стеной расположены частные дома и киоск, для укрепления которого в землю вбили несколько десятков металлических опор. Киоскер утверждает, что виноваты не оползни, а тяжелые баки с водой, установленные на стене, усиливающие нагрузку на почву. Сами же жители, наоборот, убеждены, что все дело в угрозе оползней - каждый год трещины в стенах домов становятся все глубже, и если подпорка не выдержит, дома с людьми рухнут вниз, к морю. Улица у дома настолько узкая, что даже встречным прохожим на ней не разминуться. Все строения вокруг расположены беспорядочно, балконы выглядят как временные пристройки, трубы проржавели, кабели спутаны, асфальта практически нет, на одном из участков почву размыло так, что корни деревьев торчат наружу... И все это в десяти минутах ходьбы от прекрасного Бакинского бульвара.

Женщина, выглянувшая из окна, вспоминает, как с детства слышала, что Баилово — это зона оползней. Однако в последние годы, по ее словам, ситуация резко ухудшилась: разрушенная канализация, переуплотненная застройка и железобетонные многоэтажки лишь усугубили положение. «Но вам об этом лучше не писать, - посоветовала она. – Ремонтировать здесь никто и ничего не станет, все будет только на руку строительным компаниям. Ну, напишите вы, и что дальше? Дом в итоге признают аварийным, во всем обвинят стихию, а нас отсюда расселят. А на месте наших домов начнут возводить многоэтажки, сразу же позабыв и об оползнях, и о проржавевших сваях…» Женщина кивает на огромные водяные баки, установленные на крыше. Вода здесь подается по графику, так что без баков жильцы просто не выживут. Но баки усиливают нагрузку на и без того ветхую конструкцию, а это – дополнительный риск. Один из вынужденных переселенцев рассказал, что обращался с просьбами в инстанции. На что ему ответили: «Рано или поздно вы все равно вернетесь домой. Ну, а местные в любом случае не уедут. Так что лучше эту тему не поднимать...» «Когда переполнилась канализация, мы звонили повсюду, - подключился к разговору его сосед. – Но никто не пришел. Пришлось звать журналистов. Без прессы и соцсетей никто бы даже не шелохнулся».