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Трамп встретится с Аббасом и аш-Шараа в Саудовской Аравии

13:25 183

Во встрече президента США Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана в Саудовской Аравии также примут участие президент Палестины Махмуд Аббас и президент Сирии Ахмед аш-Шараа, пишет The Jerusalem Post.

Во встрече по приглашению наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда могут принять участие лидеры стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который, помимо Саудовской Аравии, входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ и Оман.

Напомним, что Трамп на этой неделе отправится в первую зарубежную поездку со своей второй администрацией на Ближний Восток. Он надеется заключить инвестиционные, торговые и технологические сделки с некоторыми странами Персидского залива. Президента США в поездке будут сопровождать специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, государственный секретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник.

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