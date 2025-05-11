Россияне усилили штурмы во время «перемирия Путина»

Во время трех дней «перемирия» с 8 по 10 мая россияне в среднем атаковали больше, чем в апреле. К такому выводу пришли аналитики украинского мониторингового проекта DeepState.

В отчете говорится, что россияне провели за три дня 193, 196 и 161 штурмовое действие соответственно. В апреле среднесуточная активность составляла 155 атак в день.

«Почти на всех участках прекращения огня не было. Были единичные случаи и все», - считают эксперты.

Ранее Москва и Киев обвинили друг друга в срыве трехдневного перемирия. «Парадное перемирие», которое инициировал российский президент Владимир Путин, как и ожидалось, оказалось фарсом», - заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига. В свою очередь, президент России Владимир Путин на встрече с журналистами заявил, что Киев не соблюдал предложенное Москвой трехдневное перемирие.