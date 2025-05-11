Мерц теряет доверие немцев

Опрос, проведенный институтом INSA для издания Bild, выявил низкий уровень удовлетворенности немцев новым правительством во главе с канцлером Фридрихом Мерцом.

Согласно результатам, лишь 23% опрошенных положительно оценивают работу Мерца на посту канцлера. Для сравнения, его предшественник Олаф Шольц спустя два дня после избрания 10 декабря 2021 года имел значительно более высокий рейтинг — 37%, что на 14% выше показателя Мерца.

Уровень поддержки нового правительства, сформированного черно-красной коалицией, также невысок: только 29% респондентов довольны его работой, тогда как почти половина опрошенных выражают недовольство. Правительство Шольца в свое время получало более высокую поддержку.

Глава INSA Герман Бинкерт отметил, что население скептически оценивает компетентность нового правительства. «Однако это может стать возможностью для Мерца. Если в сферах миграции и экономики произойдут ощутимые улучшения, его рейтинг может вырасти. Простых обещаний для этого недостаточно», — подчеркнул он.

Другой недавний опрос показал, что избрание Мерца канцлером не одобряют около 60% респондентов.

Отметим, что процесс формирования нового правительства начался с неожиданного события. Мерц стал первым канцлером в современной истории Германии, которому не хватило голосов для избрания с первой попытки.