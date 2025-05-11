USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1054
Подписаться на уведомления
В Пакистане празднуют победу. А Индия обвиняет
Новость дня
В Пакистане празднуют победу. А Индия обвиняет

Важный разговор Эрдогана и Путина по Украине

обновлено 15:00
15:00 1932

В воскресенье, 11 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении администрации турецкого лидера.

Во время телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения Турции и России, региональные и глобальные проблемы.

Эрдоган сообщил Путину о готовности Анкары принять переговоры по Украине.

Президент Турции приветствовал заявление Путина о возобновлении переговоров по Украине в Стамбуле. «Появились новые возможности для достижения мира. Всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимую среду для мирных переговоров», - заявил турецкий лидер.

*** 14:26

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили войну между Россией и Украиной, говорится в сообщении пресс-службы турецкого лидера.

Эрдоган заявил, что в процессе урегулирования российско-украинской войны наступил исторический момент.

«Этой возможностью надо воспользоваться. Турция готова внести любой вклад, включая организацию переговоров для обеспечения прекращения огня и прочного мира», - отметил он.

Президент Турции добавил, что важно продолжать сотрудничество для начала переговоров о мире между Москвой и Киевом.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий. Соответствующую инициативу российский лидер озвучил, выступая с заявлением перед журналистами в Кремле. Переговоры предлагается возобновить с 15 мая в Стамбуле.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский опубликовал совместное заявление лидеров Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины по итогам встречи в Киеве 10 мая. В заявлении говорится о необходимости полного и безусловного прекращения огня минимум на 30 суток, а также о применении санкций к банковскому и энергетическому секторам РФ в случае ее отказа от перемирия.

Опасная стена в Баку может рухнуть в любой момент: люди живут в страхе
Опасная стена в Баку может рухнуть в любой момент: люди живут в страхе наш спецреп
13:07 3232
«Миротворчество» в стилистике ультиматума
«Миротворчество» в стилистике ультиматума главная тема
09:33 3936
Важный разговор Эрдогана и Путина по Украине
Важный разговор Эрдогана и Путина по Украине обновлено 15:00
15:00 1933
В супермаркетах вам предлагают пальмовое масло. А оно разрушает организм
В супермаркетах вам предлагают пальмовое масло. А оно разрушает организм в гостях у haqqin.az профессор Инна Симакова
11:55 4659
Впервые за 18 лет: Грузия заплатила за российский газ больше, чем за азербайджанский
Впервые за 18 лет: Грузия заплатила за российский газ больше, чем за азербайджанский наш обзор
11:16 3314
Киев назвал главное условие для переговоров с Россией в Стамбуле
Киев назвал главное условие для переговоров с Россией в Стамбуле обновлено 12:56
12:56 5036
Новые переговоры Ирана и США стартовали
Новые переговоры Ирана и США стартовали обновлено 14:32
14:32 2278
Грузия – за бортом. Азербайджан с Арменией тоже не пригласили
Грузия – за бортом. Азербайджан с Арменией тоже не пригласили наше поле зрения
10:55 6657
Переговоры США и Китая: Трамп объявил «полную перезагрузку» отношений
Переговоры США и Китая: Трамп объявил «полную перезагрузку» отношений
10:41 2202
Индия вернула воду Пакистану
Индия вернула воду Пакистану видео; обновлено 13:58
13:58 4780
Трамп о предложении Путина по Украине
Трамп о предложении Путина по Украине
09:54 4271

ЭТО ВАЖНО

Опасная стена в Баку может рухнуть в любой момент: люди живут в страхе
Опасная стена в Баку может рухнуть в любой момент: люди живут в страхе наш спецреп
13:07 3232
«Миротворчество» в стилистике ультиматума
«Миротворчество» в стилистике ультиматума главная тема
09:33 3936
Важный разговор Эрдогана и Путина по Украине
Важный разговор Эрдогана и Путина по Украине обновлено 15:00
15:00 1933
В супермаркетах вам предлагают пальмовое масло. А оно разрушает организм
В супермаркетах вам предлагают пальмовое масло. А оно разрушает организм в гостях у haqqin.az профессор Инна Симакова
11:55 4659
Впервые за 18 лет: Грузия заплатила за российский газ больше, чем за азербайджанский
Впервые за 18 лет: Грузия заплатила за российский газ больше, чем за азербайджанский наш обзор
11:16 3314
Киев назвал главное условие для переговоров с Россией в Стамбуле
Киев назвал главное условие для переговоров с Россией в Стамбуле обновлено 12:56
12:56 5036
Новые переговоры Ирана и США стартовали
Новые переговоры Ирана и США стартовали обновлено 14:32
14:32 2278
Грузия – за бортом. Азербайджан с Арменией тоже не пригласили
Грузия – за бортом. Азербайджан с Арменией тоже не пригласили наше поле зрения
10:55 6657
Переговоры США и Китая: Трамп объявил «полную перезагрузку» отношений
Переговоры США и Китая: Трамп объявил «полную перезагрузку» отношений
10:41 2202
Индия вернула воду Пакистану
Индия вернула воду Пакистану видео; обновлено 13:58
13:58 4780
Трамп о предложении Путина по Украине
Трамп о предложении Путина по Украине
09:54 4271
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться