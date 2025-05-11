Важный разговор Эрдогана и Путина по Украине

Президент Турции приветствовал заявление Путина о возобновлении переговоров по Украине в Стамбуле. «Появились новые возможности для достижения мира. Всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимую среду для мирных переговоров», - заявил турецкий лидер.

Во время телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения Турции и России, региональные и глобальные проблемы.

В воскресенье, 11 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении администрации турецкого лидера.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили войну между Россией и Украиной, говорится в сообщении пресс-службы турецкого лидера.

Эрдоган заявил, что в процессе урегулирования российско-украинской войны наступил исторический момент.

«Этой возможностью надо воспользоваться. Турция готова внести любой вклад, включая организацию переговоров для обеспечения прекращения огня и прочного мира», - отметил он.

Президент Турции добавил, что важно продолжать сотрудничество для начала переговоров о мире между Москвой и Киевом.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий. Соответствующую инициативу российский лидер озвучил, выступая с заявлением перед журналистами в Кремле. Переговоры предлагается возобновить с 15 мая в Стамбуле.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский опубликовал совместное заявление лидеров Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины по итогам встречи в Киеве 10 мая. В заявлении говорится о необходимости полного и безусловного прекращения огня минимум на 30 суток, а также о применении санкций к банковскому и энергетическому секторам РФ в случае ее отказа от перемирия.