Путин посеял Трампа

Президент США Дональд Трамп довольно быстро отреагировал на предложение Владимира Путина о проведении 15 мая в Стамбуле прямых переговоров между Украиной и Россией. «Потенциально великий день для России и Украины!» - заявил он.
У Трампа есть только два определения — «великий» или «ужасный». Между тем он ни словом не обмолвился о том, что Путин фактически отверг призыв к 30-дневному прекращению огня в Украине. А ведь это было главным требованием четырех европейских лидеров, собравшихся в Киеве. Требование, которое, насколько можно понять, было поддержано Трампом. Недоброжелательно относящиеся к Киеву наблюдатели окрестили это «ультиматумом». Они не стали относить к той же категории ультиматумов требование Кремля о немедленной заморозке военной помощи Украине со стороны западноевропейских стран и США — «кураторов», как их определил Путин.
С момента инаугурации Трампа скоро пройдет уже четыре месяца, а процесс урегулирования конфликта в Украине, который наконец-то назван «войной», не продвинулся ни на дюйм. В минувшую пятницу Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social угрожающее в отношении России заявление о том, что он вместе с партнерами наложит на нее новые санкции, если она не согласится на 30-дневное прекращение огня. «США, - написал Трамп, - призывают к идеальному 30-дневному прекращению огня безо всяких условий!»
Ну вот, Путин отверг это прекращение огня. Будут ли новые санкции? Пока их не видно на горизонте даже с помощью подзорной трубы. Трамп анонсировал «большую неделю!». Вашингтонские инсайдеры говорят о том, что он легко «проглотил наживку» Путина с идеей стамбульских переговоров.
Некоторой подвижкой в инертной позиции американского президента, о которой сообщил в конце прошлой недели неназванный источник в конгрессе, была передача Украине 100 ракет к комплексам Patriot и 125 дальнобойных ракет. Они хранились на территории Германии, и для их передачи потребовалось разрешение Вашингтона.
Однако, еще совершенно не ясно, последуют ли за этим другие, еще более крупные трансферты оружия. Ничего не говорится в американской столице и о том, планирует ли администрация Трампа потратить на закупки оружия для Украины остающихся 3,5 миллиарда долларов, которые уже одобрил Конгресс.
«Трамп обещал быстро закончить две войны (в Украине и на Ближнем Востоке), - пишет The Wall Street Journal. - Но теперь он признает, что чувствует себя расстроенным». Можно было бы сказать и другими словами - чувствует, что его планы полностью провалились.
У Трампа не получается ничего. Война в Украине не заканчивается, несмотря на некоторые уступки, которых он добился от Украины. А теперь, при том, что Белый дом принял максимально доброжелательный тон по отношению к Путину, даже его «вице» Джей Ди Вэнс признает, что «Россия требует слишком многого». На Ближнем Востоке Израиль начал новый этап массированного сноса сектора Газа, что ведет к еще большему гуманитарному кризису. Администрация не ударила палец о палец, чтобы остановить опасный конфликт между Пакистаном и Индией. США ничего не смогли добиться и ракетными обстрелами йеменских хуситов — те проявили поразительную живучесть и продемонстрировали откровенное игнорирование американских угроз. А теперь Трамп собирается заключать с хуситами своего рода мировую.
В сфере внешней торговли не лучше. Поток импортных товаров в порт Лос-Анджелеса упал за неделю на 35 процентов по сравнению с уровнем прошлого года. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, которого Трамп назвал «дураком», дает почти неоспоримый прогноз о том, что «если пошлины Трампа сохранятся, то это приведет к росту инфляции, спаду экономического роста, увеличению безработицы». В последнюю неделю Трамп пытается отыграть назад в торговых отношениях с Китаем, обещая понизить прежде драконовские пошлины.
Это в очередной раз показывает отсутствие какой-либо осмысленной стратегии американского президента. Песня Остапа Бендера «Орлиный взор, напор, изящный поворот: и прямо в руки запретный плод» у него явно не получается. Да и ангелы не готовы «оценить красоту игры». А вот «разбор грехов» не намерены «оставить до поры».
И как реагировать Путину на такого мало предсказуемого, но довольно слабого, несмотря на всю имеющуюся силу, мирового игрока? Вот Китай - другое дело. Председатель Си и на параде на Красной площади 9 мая, как отмечают все иностранные наблюдатели, выглядел «главным верховным командующим». Если начнется серьезная тяжба между США и Китаем, ясно, какую сторону примет российский президент.
Обратите внимания, как Путин перечислил страны, которым он выразил признательность за посреднические услуги, усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса. Вначале шел Китай, потом Бразилия, страны Африки, Ближнего Востока. И на последнем месте стояла новая администрация Соединенных Штатов Америки.
Еще до выборов в США вашингтонские эксперты говорили о том, что Путин, возможно, боится Трампа с его взрывным темпераментом и обидчивым характером. Но, оказывается, можно работать и с таким характером. Если, конечно, подойти к этому профессионально.