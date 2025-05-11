Путин посеял Трампа

Президент США Дональд Трамп довольно быстро отреагировал на предложение Владимира Путина о проведении 15 мая в Стамбуле прямых переговоров между Украиной и Россией. «Потенциально великий день для России и Украины!» - заявил он. У Трампа есть только два определения — «великий» или «ужасный». Между тем он ни словом не обмолвился о том, что Путин фактически отверг призыв к 30-дневному прекращению огня в Украине. А ведь это было главным требованием четырех европейских лидеров, собравшихся в Киеве. Требование, которое, насколько можно понять, было поддержано Трампом. Недоброжелательно относящиеся к Киеву наблюдатели окрестили это «ультиматумом». Они не стали относить к той же категории ультиматумов требование Кремля о немедленной заморозке военной помощи Украине со стороны западноевропейских стран и США — «кураторов», как их определил Путин.

С момента инаугурации Трампа скоро пройдет уже четыре месяца, а процесс урегулирования конфликта в Украине, который наконец-то назван «войной», не продвинулся ни на дюйм. В минувшую пятницу Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social угрожающее в отношении России заявление о том, что он вместе с партнерами наложит на нее новые санкции, если она не согласится на 30-дневное прекращение огня. «США, - написал Трамп, - призывают к идеальному 30-дневному прекращению огня безо всяких условий!» Ну вот, Путин отверг это прекращение огня. Будут ли новые санкции? Пока их не видно на горизонте даже с помощью подзорной трубы. Трамп анонсировал «большую неделю!». Вашингтонские инсайдеры говорят о том, что он легко «проглотил наживку» Путина с идеей стамбульских переговоров. Некоторой подвижкой в инертной позиции американского президента, о которой сообщил в конце прошлой недели неназванный источник в конгрессе, была передача Украине 100 ракет к комплексам Patriot и 125 дальнобойных ракет. Они хранились на территории Германии, и для их передачи потребовалось разрешение Вашингтона.

Однако, еще совершенно не ясно, последуют ли за этим другие, еще более крупные трансферты оружия. Ничего не говорится в американской столице и о том, планирует ли администрация Трампа потратить на закупки оружия для Украины остающихся 3,5 миллиарда долларов, которые уже одобрил Конгресс. «Трамп обещал быстро закончить две войны (в Украине и на Ближнем Востоке), - пишет The Wall Street Journal. - Но теперь он признает, что чувствует себя расстроенным». Можно было бы сказать и другими словами - чувствует, что его планы полностью провалились. У Трампа не получается ничего. Война в Украине не заканчивается, несмотря на некоторые уступки, которых он добился от Украины. А теперь, при том, что Белый дом принял максимально доброжелательный тон по отношению к Путину, даже его «вице» Джей Ди Вэнс признает, что «Россия требует слишком многого». На Ближнем Востоке Израиль начал новый этап массированного сноса сектора Газа, что ведет к еще большему гуманитарному кризису. Администрация не ударила палец о палец, чтобы остановить опасный конфликт между Пакистаном и Индией. США ничего не смогли добиться и ракетными обстрелами йеменских хуситов — те проявили поразительную живучесть и продемонстрировали откровенное игнорирование американских угроз. А теперь Трамп собирается заключать с хуситами своего рода мировую.