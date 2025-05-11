USD 1.7000
EUR 1.9241
RUB 2.1054
Подписаться на уведомления
В Пакистане празднуют победу. А Индия обвиняет
Новость дня
В Пакистане празднуют победу. А Индия обвиняет

«Трамп-спаситель». Семьи заложников просят надавить на Нетаньяху

14:40 364

Некоторые семьи израильских и американских заложников, которых все еще удерживают палестинские радикалы в секторе Газа, тайно пытались убедить президента США Дональда Трампа оказать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для завершения конфликта и спасения пленников. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The New York Times (NYT).

По ее данным, семьи заложников хотели, чтобы американский лидер использовал свою предстоящую поездку на Ближний Восток для переговоров с главой еврейского государства, однако встреча двух политиков не была запланирована.

Более того, в отношениях между Трампом и Нетаньяху появились разногласия. Издание отметило, что израильский премьер недоволен решением главы Белого дома прекратить удары по позициям йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах», а также началом переговоров с Ираном по ядерной программе. Трампу, в свою очередь, не понравилось, что Нетаньяху поздравил бывшего президента США Джо Байдена с победой на выборах в 2020 году.

Помимо этого, как подчеркивает NYT, есть расхождения и по поводу урегулирования ситуации в Газе. Спецпредставители Трампа все еще пытаются заключить сделку по освобождению заложников, Нетаньяху же выступает за дальнейшее ведение боевых действий. При этом американский лидер публично не критикует решения израильского премьера.

Белый дом ранее сообщил, что Трамп с 13 по 16 мая совершит поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетит Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Опасная стена в Баку может рухнуть в любой момент: люди живут в страхе
Опасная стена в Баку может рухнуть в любой момент: люди живут в страхе наш спецреп
13:07 3238
«Миротворчество» в стилистике ультиматума
«Миротворчество» в стилистике ультиматума главная тема
09:33 3936
Важный разговор Эрдогана и Путина по Украине
Важный разговор Эрдогана и Путина по Украине обновлено 15:00
15:00 1936
В супермаркетах вам предлагают пальмовое масло. А оно разрушает организм
В супермаркетах вам предлагают пальмовое масло. А оно разрушает организм в гостях у haqqin.az профессор Инна Симакова
11:55 4660
Впервые за 18 лет: Грузия заплатила за российский газ больше, чем за азербайджанский
Впервые за 18 лет: Грузия заплатила за российский газ больше, чем за азербайджанский наш обзор
11:16 3315
Киев назвал главное условие для переговоров с Россией в Стамбуле
Киев назвал главное условие для переговоров с Россией в Стамбуле обновлено 12:56
12:56 5038
Новые переговоры Ирана и США стартовали
Новые переговоры Ирана и США стартовали обновлено 14:32
14:32 2280
Грузия – за бортом. Азербайджан с Арменией тоже не пригласили
Грузия – за бортом. Азербайджан с Арменией тоже не пригласили наше поле зрения
10:55 6659
Переговоры США и Китая: Трамп объявил «полную перезагрузку» отношений
Переговоры США и Китая: Трамп объявил «полную перезагрузку» отношений
10:41 2202
Индия вернула воду Пакистану
Индия вернула воду Пакистану видео; обновлено 13:58
13:58 4782
Трамп о предложении Путина по Украине
Трамп о предложении Путина по Украине
09:54 4272

ЭТО ВАЖНО

Опасная стена в Баку может рухнуть в любой момент: люди живут в страхе
Опасная стена в Баку может рухнуть в любой момент: люди живут в страхе наш спецреп
13:07 3238
«Миротворчество» в стилистике ультиматума
«Миротворчество» в стилистике ультиматума главная тема
09:33 3936
Важный разговор Эрдогана и Путина по Украине
Важный разговор Эрдогана и Путина по Украине обновлено 15:00
15:00 1936
В супермаркетах вам предлагают пальмовое масло. А оно разрушает организм
В супермаркетах вам предлагают пальмовое масло. А оно разрушает организм в гостях у haqqin.az профессор Инна Симакова
11:55 4660
Впервые за 18 лет: Грузия заплатила за российский газ больше, чем за азербайджанский
Впервые за 18 лет: Грузия заплатила за российский газ больше, чем за азербайджанский наш обзор
11:16 3315
Киев назвал главное условие для переговоров с Россией в Стамбуле
Киев назвал главное условие для переговоров с Россией в Стамбуле обновлено 12:56
12:56 5038
Новые переговоры Ирана и США стартовали
Новые переговоры Ирана и США стартовали обновлено 14:32
14:32 2280
Грузия – за бортом. Азербайджан с Арменией тоже не пригласили
Грузия – за бортом. Азербайджан с Арменией тоже не пригласили наше поле зрения
10:55 6659
Переговоры США и Китая: Трамп объявил «полную перезагрузку» отношений
Переговоры США и Китая: Трамп объявил «полную перезагрузку» отношений
10:41 2202
Индия вернула воду Пакистану
Индия вернула воду Пакистану видео; обновлено 13:58
13:58 4782
Трамп о предложении Путина по Украине
Трамп о предложении Путина по Украине
09:54 4272
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться