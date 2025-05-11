«Трамп-спаситель». Семьи заложников просят надавить на Нетаньяху

Некоторые семьи израильских и американских заложников, которых все еще удерживают палестинские радикалы в секторе Газа, тайно пытались убедить президента США Дональда Трампа оказать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для завершения конфликта и спасения пленников. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The New York Times (NYT).

По ее данным, семьи заложников хотели, чтобы американский лидер использовал свою предстоящую поездку на Ближний Восток для переговоров с главой еврейского государства, однако встреча двух политиков не была запланирована.

Более того, в отношениях между Трампом и Нетаньяху появились разногласия. Издание отметило, что израильский премьер недоволен решением главы Белого дома прекратить удары по позициям йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах», а также началом переговоров с Ираном по ядерной программе. Трампу, в свою очередь, не понравилось, что Нетаньяху поздравил бывшего президента США Джо Байдена с победой на выборах в 2020 году.

Помимо этого, как подчеркивает NYT, есть расхождения и по поводу урегулирования ситуации в Газе. Спецпредставители Трампа все еще пытаются заключить сделку по освобождению заложников, Нетаньяху же выступает за дальнейшее ведение боевых действий. При этом американский лидер публично не критикует решения израильского премьера.

Белый дом ранее сообщил, что Трамп с 13 по 16 мая совершит поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетит Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.