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Что иранцы искали на Худаферинском мосту?

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15:10 979

В воскресенье, 11 мая, Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила о подозрительной активности в районе моста Худаферин.

Четверо неизвестных, появившихся на мосту со стороны Ирана, ползком перешли на часть моста, находящуюся на территории Азербайджана, и начали проводить раскопки в его опорной части.

Пограничный наряд ГПС оперативно прибыл на место инцидента. Одновременно была уведомлена иранская сторона. При приближении пограничников один из нарушителей прыгнул в реку Аракс, а трое других попытались скрыться, но были задержаны на территории Ирана. По данным иранской стороны, все задержанные являются гражданами Ирана.

С участием обеих сторон ведутся поиски лица, бросившегося в реку Аракс.

По данному инциденту проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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