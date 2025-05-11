Что иранцы искали на Худаферинском мосту?

В воскресенье, 11 мая, Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила о подозрительной активности в районе моста Худаферин.

Четверо неизвестных, появившихся на мосту со стороны Ирана, ползком перешли на часть моста, находящуюся на территории Азербайджана, и начали проводить раскопки в его опорной части.

Пограничный наряд ГПС оперативно прибыл на место инцидента. Одновременно была уведомлена иранская сторона. При приближении пограничников один из нарушителей прыгнул в реку Аракс, а трое других попытались скрыться, но были задержаны на территории Ирана. По данным иранской стороны, все задержанные являются гражданами Ирана.

С участием обеих сторон ведутся поиски лица, бросившегося в реку Аракс.

По данному инциденту проводятся оперативно-следственные мероприятия.